Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия

Протест пред Българската национална телевизия, организиран в социалните мрежи. Причината за него е решението предаването "История.BG" да остане с един титулярен водещ.

Протестът тук пред обществената медия започна в 19:30 часа. Хората, които дойдоха пред Българската национална телевизия се обявиха в защита на досегашния журналист и водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов. Те настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват и след обществено допитване. Темата е в обществото вече повече от седмица. Стигна се дори и до политически коментари по този въпрос.

Илиян Василев, организатор на протеста: "Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG" затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG" да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история."

– Това е една малка стъпка към много повече забрани, които се усещат във въздуха и предстоят. – БНТ не е държавна телевизия, тя е обществена телевизия. Не може някой да вземе подобно решение без да се интересува от хората, които са основните потребители на вашата работа.

Ръководството на БНТ вече коментира създалата се полемика, като уточни, че водещият Георги Ангелов остава в БНТ. От ръководството на БНТ вече излязоха с позиция. Управителният съвет на БНТ категорично отхвърля всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия.

Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика и политическият натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия. В позицията се допълва още, че принципът на независимостта на обществената медия е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейския акт за свобода на медиите.

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