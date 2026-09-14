БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 03:40 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Иран: Отложиха срещата в Оман за Ормузкия проток

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цената на петрола продължава да се покачва заради напрежението в Близкия изток. Днес сорт "Брент" се търгуваше за близо 108 долара за барел.

Поскъпването се свързва със задълбочаващия се конфликт между хутите и Саудитска Арабия. За ръста повлия и отменената в последния момент среща в Оман за Ормузкия проток. В разговорите трябваше да се включат всички страни от Персийския залив.

Техеран продължава да настоява да има водеща роля в протока, включително да събира такси за преминаване. Оман обаче също има излаз на Ормузкия проток и не приема тази позиция. Районът продължава да е изключително опасен за корабоплаване.

#войната в Иран #Ормузкия проток #Оман

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Близък изток

12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток
Чете се за: 00:50 мин.
Нов скок на цените на петрола по световните борси Нов скок на цените на петрола по световните борси
Чете се за: 00:47 мин.
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
16815
Чете се за: 01:25 мин.
Войната в Иран: Цената на петрола продължава да расте Войната в Иран: Цената на петрола продължава да расте
Чете се за: 00:57 мин.
Напрежение в Ормузкия проток: Кораб е поразен от снаряд Напрежение в Ормузкия проток: Кораб е поразен от снаряд
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Папа Лъв предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ