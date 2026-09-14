Войната в Иран: Отложиха срещата в Оман за Ормузкия проток

Цената на петрола продължава да се покачва заради напрежението в Близкия изток. Днес сорт "Брент" се търгуваше за близо 108 долара за барел.

Поскъпването се свързва със задълбочаващия се конфликт между хутите и Саудитска Арабия. За ръста повлия и отменената в последния момент среща в Оман за Ормузкия проток. В разговорите трябваше да се включат всички страни от Персийския залив.

Техеран продължава да настоява да има водеща роля в протока, включително да събира такси за преминаване. Оман обаче също има излаз на Ормузкия проток и не приема тази позиция. Районът продължава да е изключително опасен за корабоплаване.