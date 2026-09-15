Германия продължава без загуба на европейското по волейбол

Германия записа четвърта поредна победа на европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В двубой от група „D“ в Клуж-Напока германците се наложиха над Швейцария с 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21).

Така Германия оглавява класирането с 11 точки – с две повече от Франция, която обаче е с мач по-малко.

Тобиас Бранд беше най-резултатен за победителите с 25 точки, а Ерик Рьорс добави 17. За Швейцария Етиен Шлах завърши с 22 точки. Загубата сложи край и на теоретичните шансове на швейцарците за продължаване към следващата фаза.

Голямата изненада в групата поднесе домакинът Румъния, който победи сочения като скрит фаворит за медалите тим на Турция с 3:1. За турците това беше трето поражение в четири мача и те ще трябва да победят Латвия с възможно най-убедителен резултат в последната си среща, за да запазят шансове за осминафиналите.

Румъния вече си гарантира място в следващата фаза. Тимът има две победи, две загуби и седем точки, което означава, че не може да падне под третото място.

Изненада имаше и в група „А“, където Гърция победи с 3:1 (25:18, 19:25, 25:23, 25:20) Словения – медалист от последните три европейски първенства.

Успехът беше първи за гърците в турнира и значително увеличи шансовете им за класиране на осминафиналите. Словения допусна първа загуба, но пред тима предстоят двубои с домакина и световен шампион Италия, както и с полуфиналиста от последното световно първенство Чехия.

В другия мач от групата Чехия се наложи над Словакия с 3:0 (25:21, 25:14, 25:20).

В група „С“ в Тампере Сърбия постигна драматичен успех с 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15) срещу Нидерландия, след като спаси четири мачбола в третия гейм.

Белгия пък победи Естония с 3:1 (25:17, 18:25, 25:21, 25:14).

Лидер в група „С“ е Финландия с три победи от три мача. След нея са Белгия, Дания и Сърбия, които имат по два успеха и едно поражение.