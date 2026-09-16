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На живо: Евроволей 2026, Полша - България 0:0

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите световни вицешампиони слагат край на участието си в първата фаза на шампионата.

очаквайте живо българия полша евроволей 2026
Снимка: startphoto.bg
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Силният начален удар се превърна в основно оръжие и за двата тима на старта в откриващия гейм, както и грешките на този елемент.

Българският национален отбор по волейбол слага край на своето участие в първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Селекцията на Джанлоренжо Бленджини ще спори с Полша в мач от последния пети кръг в група B. Срещата ще стартира от 19:00 часа в „Арена 8888“.

Действащите вицесветовни шампиони вече си осигуриха място на осминафиналите. Българите имат на сметката си 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което се нареждат на третото място във временното класиране. „Лъвовете“ обаче се нуждаят от успех с 3:0 или 3:1, за да изместят Украйна от второто място и да си осигурят по-лесен път в хода на елиминациите.

От своя страна съставът на Никола Гърбич е безупречен от началото на шампионата на Стария континент в българската столица. Действащите европейски шампиони са с пълен актив от 4 победи и 12 точки, като вече си осигуриха спечелването на групата. Това означава, че поляците няма как да бъдат изместени от първото място, дори ако допуснат поражение от „трикольорите“.

#Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Евроволей 2026 за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

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