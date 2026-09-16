Какви са коментарите в полските медии преди мача с България от ЕвроВолей

Мъжкият национален отбор на България излиза срещу действащия шампион Полша в мача на истината в група В на европейското първенство. Срещата започва в 19:00 ч. в "Арена 8888".

Сблъсъкът и очакването му пораждат разнородни емоции от двете страни, като толкова различни са и мненията по темата.

Медиите в Полша обръщат внимание на сериозността на двубоя, но и подчертават по-изгодното положение, в което е отборът, воден от Никола Гърбич. Отбелязват и огромния залог и напрежение от страна на българския тим.

"Дружина полска" е безапелационен лидер - с 4 победи от 4 мача и 12 точки, без загубен гейм до момента.

Какви са мненията в Полша преди мача в София:

Полската прес агенция отбелязва, че срещата с домакините ще е "изпитание преди елиминационната фаза".

От медията залагат на познати факти и статистически данни от мачовете до момента - и за двата отбора.

Подчертава се факта, че световните вицешампиони ще бъдат вторият сериозен съперник на "червено-белия" отбор в София. Но също така, колегите заявяват, че "домакините от група B не изглеждат толкова добре, колкото миналата година във Филипините", визирайки загубения гейм от Израел и поражението от Украйна.

От държавната новинарска агенция на Полша споделят мнението, че волейболистите на Никола Гърбич трябва да бъдат внимателни с лидерите на българския отбор — братята Александър и Симеон Николов, подхранвани от силните аплодисменти на публиката в "Арена 8888".

Журналистите от Eurosport Полша отбелязват, че докато момчетата на Никола Гърбич ”вече нищо не трябва да доказват в тази фаза“, то за България това е “мачът на истината”. От медията залагат на сметки и математически варианти: имайки предвид, че българите се нуждаят от чиста победа (3:0 или 3:1), за да изместят Украйна от второто място и да си осигурят по-лек съперник (Румъния вместо Германия) на осминафиналите.

Всякакъв друг резултат оставя Украйна втора, което пък според Przegląd Sportowy може да доведе до нов сблъсък между България и Полша още на четвъртфиналите.

Полските кореспонденти са силно впечатлени от подкрепата на родната публика. В пресата се подчертава, че „Адът в София“ и пълната зала ще бъдат най-голямото оръжие на домакините. Отбелязва се, че мачовете с Португалия и Израел са събрали по 10–11 хиляди души, а срещу действащия европейски шампион Полша се очаква още по-гореща атмосфера, която може да окаже психологическо влияние върху всеки фаворит.

Всички големи спортни медии като Sport.pl и Polsat Sport посочват Александър Николов като волейболиста, от когото поляците трябва най-много да се боят. Той е описван като „най-голямата заплаха“ и една от най-ярките млади звезди в световния волейбол. Специално внимание се отделя и на брат му – разпределителя Симеон Николов, като двамата са посочени като ядрото на подмладения и бързо развиващ се отбор на Джанлоренцо Бленджини.

TVP Sport и Siatka.org напомнят, че Полша вече победи България два пъти през тази година - в контрола през май и с 3:0 в Лигата на нациите в Чикаго. Анализаторите смятат, че Никола Гърбич може да използва срещата, за да даде почивка на някои от титулярите или да тества нови тактически варианти, без това да застраши лидерската им позиция, което прави Полша изключително опасен и освободен от стрес и очаквания опонент.