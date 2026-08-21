Продължават преговорите между социалните партньори за определяне на минималната заплата

Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес следобед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата.

В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента.