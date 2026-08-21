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Гледат мярката на бившия полицай, обвинен за убийството в Съединение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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полицията пловдив разследва жестоко убийство съединение
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Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда постоянното задържане на бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството в град Съединение.

Според прокуратурата, пенсионираният полицай е застрелял с незаконна ловна пушка 21-годишен мъж от съседното село Найден Герово. След дни на общонационално издирване, полицията откри тялото на жертвата разчленено в чували и укрито в шахта до имота на Лапков.

Стана ясно, че жертвата Митко Димитров е бил криминално проявен и осъждан, а с обвинения за убийството са поддържали приятелски отношения. Бившият полицай го грози наказание до 20 години или доживотен затвор.

#гр. Съединение #бивш полицай #мярка за неотклонение #убийство

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