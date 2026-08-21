Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза

Това е дълго чакана административна реформа, така че да може администрацията, работеща в системата на здравеопазването да бъде по-ефективна, по-бърза и съответно да има много по-добър достъп за гражданите. Това коментира в студиото на "Денят започва" здравният министър Катя Ивкова.

"Истинското обществено обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа", поясни тя.

По думите ѝ регионалните здравни инспекции ще преминат в структурата на Министерството на здравеопазването:

"Ще бъдат териториални дирекции – говоря за регионалните здравни инспекции, защото това беше най-дискутираната тема, те ще продължат да функционират, но няма да са самостоятелни възложители по реда на Закона за обществените поръчки. И след като няма да се налага например, да има случаи, в които да казват, че им трябва разрешение от министерството за конкретен казус – те ще са част от министерството и то ще е на територията на цялата страна."

Това ще промени работата, защото е важно специалистите в специализираната администрация на РЗИ да имат възможността да се фокусират върху тяхната професионална дейност.

"А общата администрация – правните услуги, счетоводни и човешки ресурси, ще бъдат споделени услуги и това не е нещо ново за нашата страна. Има го и в други сектори въведено. Споделянето на услуги, използването и надграждането на дигиталните технологии, така че живеейки в съвременния свят да може да се възползваме от всички AI инструменти.

Според нея системата на РЗИ е изключително важна за държавния здравен контрол и за безопасността на гражданите.

Реформа е предвидена и в организацията на спешната медицинска помощ. Наземната и въздушната спешна медицинска помощ ще бъдат обединени на функционален принцип в един национален център.

"Също на функционален принцип наземната и въздушната спешна медицинска помощ, като начин на организация и управление, ще бъдат обединени в един национален център за спешна медицинска помощ", обясни Ивкова.

В момента съществува Национален център за спешна медицинска помощ по въздуха, който координира дейността си и с наземната спешна помощ. Според министъра обединяването на управлението и координацията трябва да доведе до по-бърза реакция:

"Чисто на функционален принцип обединяваме управлението и координацията на наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че наистина да сме по-бързи и по-ефективни там, където има нужда от нас."

Предвижда се оптимизация в общата администрация, но не и на хората, които работят на терен.

Промени се подготвят и в лекарствената политика. Сред целите са по-голяма прозрачност, отчетност, прогнозируемост и по-добро планиране. Предвижда се функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране да бъдат включени в рамките на дирекция "Лекарствена политика".

"Целта е да има по-голяма прозрачност, отчетност, прогнозируемост, планиране и съответно отговорността, която се носи, в крайна сметка всички въпроси и от вас, и от обществото, които са насочени към Министерството на здравеопазването", каза тя.

И увери, че прозрачността при предоставянето на информация ще бъде запазена и допълнително надградена. Един от основните проблеми остава наличността на определени лекарствени продукти и паралелният износ. В тази връзка Ивкова посочи, че вече е предложена законодателна промяна, която цели пълен контрол върху наличностите.

Според министъра досегашните мерки за ограничаване на паралелния износ очевидно не са достатъчни, след като продължават да се наблюдават дефицити на лекарства. Целта е лекарствата, от които населението има нужда, да бъдат налични независимо от сезонните колебания в търсенето.

Сред най-важните теми за Министерството на здравеопазването остава изграждането на Националната детска болница. Катя Ивкова заяви, че в рамките на мандата си има амбицията тя да бъде готова:

"Изключително недостойно е на този етап за 6 години единствено да има един гол терен. И да има несвършена работа, да са подхранвани очакванията на гражданите, и то с години."

По думите ѝ досега не е било работено достатъчно и по медицинската част на проекта – включително по планирането на кадрите, които ще са необходими за функционирането на лечебното заведение. Именно затова Министерството на здравеопазването възнамерява да поеме по-голям контрол върху процеса:

"Заради това взехме решение да си върнем контрол върху процеса, защото детската болница е национален приоритет. И като национален приоритет няма как всички компетентни министерства с водеща роля на МЗ да не са ангажирани в този процес."

Идеята е бъдещата Национална детска болница да не бъде просто ново лечебно заведение, а център за върхови постижения в областта на детското здравеопазване:

"Не само за изграждането на самата сграда, но за целия комплекс от услуги, които трябва да се предоставят, защото това няма да е само една нова болница. Идеята е да е център за върхови постижения в областта на детското здравеопазване, така наречените centers of excellence, които всъщност в България липсват."

Въпреки трудностите министърът заяви, че целта остава Националната детска болница да бъде факт в рамките на настоящия мандат. Планирането на необходимия медицински персонал също е част от подготовката за бъдещата болница. Министърът очаква до месец да има план за броя на необходимите специалисти и за тяхното привличане.

Сред първите теми около Министерството на здравеопазването беше и възнаграждението на директорите на болниците. Предвижда се промяна в начина, по който се изчисляват заплатите им, като те ще бъдат обвързани в по-голяма степен с резултатите на лечебните заведения.

"Сега реално обвързваме възнагражденията на изпълнителните директори или на членовете на съветите на директорите с постигнатите финансови резултати, тъй като до този момент не е имало такова обвързване. Също така включваме показател, който е много важен – дали лечебното заведение всъщност има лекари-специализанти", обясни тя.

По думите ѝ този показател ще бъде част от оценката, на базата на която ще се формират възнагражденията. Промяната вече е факт за държавните лечебни заведения, за които министърът е едноличен собственик. За акционерните дружества с над 51% държавно участие предстои провеждането на общи събрания, след което новата система може да бъде въведена.

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