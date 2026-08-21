Кризата в Близкия изток: Демонстрация на военна мощ и икономическа война

Централното командване на Съединените щати разпространи кадри, на които се вижда презареждане на изтребители F-16 и военен самолет по време на полет над Близкия изток.

Междувременно Пентагонът потвърди, че в региона е пристигнал самолетоносачът "Джордж Вашингтон". Той ще замени другият американски кораб "Ейбрахам Линкълн", който участва в операциите срещу Иран.

Кадрите бяха показани ден след като Доналд Тръмп обяви "икономически ден Д" спрямо Иран, правейки препратка към Десанта в Нормандия.

Президентът на Съединените щати предупреди, че започва най-съкрушителната икономическа операция срещу Иран и страните, които го подкрепят.

Американският финансов министър Скот Бесент зааяви, че икономическата война срещу Техеран има за цел свалянето на режима и съобщи, че ще разкрие повече подробности за мерките в понеделник.