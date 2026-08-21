Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на предварително заявление

Възможна е глоба за неразрешено тържество в столичен парк, а компетентните органи могат и да прекратят събитието, ако то не е предварително заявено. Правилата за провеждане на по-големи партита на открито в паркове и градини към Столичната община не са нови – те са въведени с наредба от 2023 г. Въпреки това от общината отчитат, че много от организаторите не подават необходимите заявления.

Междувременно зачестяват сигналите от граждани за нарушаване на обществения ред, както и за оставени отпадъци и украса след провеждането на подобни тържества. Заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев обясни в "Денят започва", че става въпрос за използването на обществени пространства, които трябва да са достъпни за всички граждани:

"Да, има вече сигнали за нарушаване на обществения ред по отношение провеждане на семейни тържества, фирмени партита в обществени пространства, по-конкретно в паркове и градини. Тъй като това са обществени пространства, смисълът им е да се използват от всички гости и граждани на града, така че не е нормално да се нарушават правата на другите. За да се случва това нещо, е необходимо да се спазват правилата."

Сред проблемите, които възникват, са и ситуации, при които едно и също място в парка е избрано от повече от един организатор. Това може да доведе до конфликти и дискомфорт за хората, които провеждат своите събития. По думите на Милушев към общината постъпват и сигнали за нарушаване на спокойствието на гражданите, както и за отпадъци, оставени след приключването на партитата.

"Освен че се нарушава спокойствието на гражданите, които искат да ползват парка като за разходка и отдих, също така има и достатъчно сигнали за оставане на множество боклуци и украси след самото парти", обясни той.

От Столичната община призовават организаторите на по-големи събития да подават предварително заявления. Процедурата е сравнително кратка и може да бъде извършена по електронен път. Необходимо е да бъдат посочени организаторът на събитието, броят на участниците, необходимата площ и дали ще се използват озвучителни уредби. Към заявлението се прилага и схема, която показва точното място на провеждане на събитието.

"Искам да посъветвам гражданите да си пускат заявления за такива партита, които са с много хора, като това не отнема време. Според мен 5-6 минути ще са им необходими, могат да го пуснат в електронен вид, формулярът е на сайта на общината, трябва да се посочи организаторът на събитието, колко хора ще участват, каква площ е необходима и дали ще се използват озвучителни уредби, но нищо повече. Към него се прилага една елементарна схема къде точно ще бъде това нещо в парк", поясни Лъчезар Милушев.

За използваната площ се заплаща определена цена, която по думите на заместник-кмета е символична. Организаторите трябва да се съобразяват и с часовете, в които могат да използват озвучителни уредби. Посоченият период е от 8:00 до 23:00 часа, като трябва да бъде спазван и т. нар. "тих период" между 14:00 и 16:00 часа. Другото важно изискване е след приключването на събитието мястото да бъде оставено в същото състояние, в което е било намерено.

При провеждане на събитие, за което не е подадено заявление, и при постъпил сигнал за нарушение на обществения ред или друг проблем, компетентните органи могат да наложат санкции. Затова от общината отново напомнят: всеки, който планира по-голямо парти или друго организирано събитие в парк или градина към Столичната община, трябва предварително да подаде заявление.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева