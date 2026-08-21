Започват тържествата по повод 149-ата годишнина от Шипченската епопея.

Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на площад "Възраждане" в Габрово.

Кулминацията на честванията е утре на Паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество „Традиция“ ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх.

В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещения след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията oт 09:00 до 15:00 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода "Хаинбоаз".