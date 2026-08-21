Заради липса на вода за напояване земеделците в Кресна търпят огромни загуби

Огромни загуби отчитат малките земеделски производители в района на Кресна. Причината е липсата на вода за напояване на насажденията им това лято. Защо не са взети мерки за осигуряване на вода в един от най-плодородните райони на Югозападна България?

Стотици са декарите земеделски земи между общините Кресна и Сандански. Въпреки че са близо до коритото на река Струма, вода за напояване до тях не стига. В разгара на напоителния сезон в един от централните канали на "Напоителни системи", вода няма. С липсата на вода и в големите жеги, продукцията е за изхвърляне.

Станка Благова – земеделец от село Крушица: "Всичко ми изсъхна – и домати, и чушки, каква е причината не знам, но трябва да се вземе някакво решение поне да знаем да не садим, да не се мъчим. Ние се мъчим до юли месец и накрая нищо." Иван Янев – земеделски производител от село Сливница: "Засаждаш, стотици килограми отиват на вятъра. Миналата година съм оставил някъде около 12 декара без да ги обработвам, намалих ги и следващата година няма да засаждаме, защото няма смисъл."

Проблемът с липсата на вода за напояване в района е за втора поредна година. Това е и причината земята, която се обработва, да намалява.

Благой Трайков – земеделски производител от село Сливница: "Всяка следваща година положението става все по-трагично – търся отговор, но няма към момента от кого да го получа." Анка Богоева – земеделски производител от Горна Крушица: "Загива продукцията от 5 декара с дини, пъпеши и всичко. Идваме тук сами си чистим каналите, когато има малко и просто не знам до къде… до преди 10 години как можеше да се поддържа този канал и да има вода, сега абсолютно нищо."

В позиция до БНТ от "Напоителни системи" обясниха липсата на вода с намалените количества в река Струма през лятото. Допълват и че заради разрушен канал водата в района не стига до земеделците. От дружеството заявяват, че в останалата част в района има вода за напояване.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков