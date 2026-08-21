Полина Карастоянова: "Евровизия" трябва да бъде началото на едно ново препозициониране на България
Националният борд по туризъм вижда конкурса "Евровизия" като възможност за ново позициониране на България, подобряване на свързаността и промотиране на страната като целогодишна туристическа дестинация. "Евровизия 2027" може да се превърне в много повече от тридневно музикално събитие и да даде сериозен импулс на българския туризъм. Това заяви в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.
По думите ѝ подготовката за конкурса вече е започнала с добра основа, благодарение на работата на Българската национална телевизия, домакинстващия град Бургас и държавните институции:
"Преди всичко трябва да определим като голям успех постигнатото до тук от БНТ, която се представи по един много професионален и очевидно направил отлично впечатление в процедурата по определяне на града домакин и взаимодействието с европейските институции. Също така да поздравим и кмета на Бургас и неговия екип, защото те очевидно са впечатлили напълно заслужено тази комисия, която взе решението."
Карастоянова подчерта и ролята на правителството, като посочи ангажираността на вицепремиера Иво Христов и министъра на туризма Илин Димитров. Според нея всяка от институциите има възможност да допринесе със своята експертиза, а туристическият бизнес вече е заявил готовност да се включи:
"Всеки от тези ръководители на ключови институции в този процес прави максимума от своите компетенции и възможности, за да даде добър старт на процеса. А ние от бизнеса, разбира се, заявихме от първия момент нашата готовност да бъдем част от тази работа, която има да се свърши."
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Според изпълнителния директор на Националния борд по туризъм конкурсът не трябва да бъде разглеждан като крайна цел, а като възможност за дългосрочна промяна в начина, по който България се представя пред света:
"Всъщност "Евровизия" да не бъде крайната цел, а да бъде началото на едно ново препозициониране на България, на един нов поглед към България и на едно забележително отбелязване на 20-годишнината от пълноценното присъединяване на България към Европейския съюз, което ще отбележим през 2027 година."
Карастоянова вижда пряка връзка между конкурса и инициативата "Бранд България", по която Националният борд по туризъм работи от години. По думите ѝ сега се открива изключително подходящ момент за изграждане на по-ясен образ и послание на страната. Тя посочи, че управленската програма на правителството в частта за туризма е амбициозна и според нея представлява един от най-сериозните планове за развитие на сектора през последните години:
"И там виждаме ролята и мястото на фонда на "Бранд България", който министърът заложи като механизъм за създаване на този имидж и механизъм за неговото управление. Така че "Евровизия" се явява отличен повод, онзи мобилизиращ повод, с който стартира този процес."
Карастоянова подчерта, че подготовката не трябва да бъде ограничена само до организацията на самия конкурс. Според нея събитието трябва да се използва като катализатор за промени в инфраструктурата, транспорта, въздушната свързаност и туристическата логистика:
"Ние трябва да гледаме на "Евровизия" не само като задача за трите дни от конкурсната програма, в които да се представим по най-добрия начин. Ние трябва да гледаме на Евровизия като на геймчейнджър, онзи фактор, който променя средата и който променя процесите след това."
По думите ѝ голяма част от гостите ще пристигнат през Бургас, но значителен брой посетители ще бъдат и в София и Варна. Това поставя на дневен ред въпроса за свързаността между основните градове и туристически региони. Особено внимание според нея трябва да бъде обърнато на сухопътната връзка между София и Варна, както и на инфраструктурата по Черноморието.
"Голяма част от гостите за "Евровизия" биха кацнали в Бургас, разбира се, но не малка част ще бъдат в София, друга част във Варна. Така че цялата свързаност между София и Варна, първо сухопътна, за това обръща внимание на министъра на регионалното развитие, трябва да бъде в отлично състояние."
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Според Карастоянова състоянието на АМ "Тракия" и връзката със Северното Черноморие са сред ключовите въпроси:
"Магистрала "Тракия" в момента е повече от критична, както и връзката към Северното Черноморие, а то е прелестно. Не трябва да пропускаме факта, че дестинацията Бургас е просто точката на провеждане на конкурса, но промоцията на цялото българско Черноморие и на вътрешността на страната от София през Пловдив към Бургас трябва да бъде използвана максимално."
Друг ключов елемент е въздушната свързаност. По думите на Карастоянова Министерството на туризма вече работи с Министерството на транспорта и съобщенията и операторите на летищата във Варна и Бургас за увеличаване на броя на полетите:
"Видяхме и едни много активни стъпки от страна на министър Димитров по отношение на въздушната свързаност, заедно с министъра на транспорта и съобщенията и заедно с операторите на летищата Варна и Бургас вече се работи по всички възможни направления за увеличаване на работата с авиационните оператори и осигуряване на повече полети.“
Според нея всичко това показва, че около "Евровизия" има възможност да бъдат ускорени процеси, които са били отлагани дълго време:
"Изброявам всичко това, всъщност, за да стане ясно, че отвъд самия конкурс, настаняването на гостите, тяхната паралелна културна програма, туристическата логистика, има всъщност процеси, които са свързани с ключови политики и те са забавяни безкрайно много във времето. Сега е моментът да бъдат преодолени това забавяне и този импакт фактор да остане и да работи в годините след това."
На въпроса дали страната е готова за подобно мащабно събитие Карастоянова отговори, че не се съмнява в капацитета на отделните участници. Тя посочи БНТ като лидер на процеса, както и кмета на Бургас Димитър Николов, за когото заяви, че има значителен управленски и организационен опит:
"Не се съмняваме в готовността на отделните участници в процеса. Отново ще кажем, че Българската национална телевизия лидира този процес. Коя медия е по-опитна от БНТ? Кметът Димитър Николов без никакво съмнение е своеобразен лидер в отношението на управление на град и на община и нямаме съмнение в неговите организационни и управленски способности."
Тя припомни и други големи международни събития, на които България е била домакин:
"Знаете, че България посреща годишно милиони туристи, както чуждестранни, така и български. Бих споменала само в последните години домакинството на България, когато беше ротационен председател на Европейския съюз през 2018. Тоест, събития от голям мащаб, преди това, разбира се, среща на НАТО в София. Те вече са били част от организацията и модела за взаимодействие между институциите."
Според нея туристическият бизнес също разполага с необходимия опит и е готов да се включи активно в подготовката.
По отношение на настоящия туристически сезон, Карастоянова каза, че началото е било по-трудно, но впоследствие сезонът се е стабилизира:
"Сезонът се стабилизира. Ние вече своеобразно преминахме пика след 15 август. Това, което можем да кажем, е, че очакваме резултати, които да са близки или съвсем с малки отклонения да се различават от миналогодишните."
Тя обясни, че по-бавният старт е бил резултат от комплекс от фактори, както вътрешни, така и външни. Въпреки това българското Черноморие е посрещнало милиони туристи:
"Тази година имахме това трудно начало. То беше бързо преодоляно. Черноморието и на юг, и на север посрещна милиони туристи. Всички са в отлична кондиция, що се отнася до курортите, до инфраструктурата. Отчетохме чудесни параметри според чуждестранни издания, чисти води, добро съотношение качество-цена."
Като ключов фактор за развитието на сектора тя отново посочи свързаността:
"Защото свързаността е кръвоносната система на туристическия бизнес. Без активна въздушна свързаност и отлични сухопътни, разбира се, условия, туризмът е труден, да не кажа почти невъзможен."
Според Карастоянова подготовката за "Евровизия" не трябва да измества вниманието от останалите сезони. Тя призова за успешен зимен сезон и за разглеждане на планината като целогодишна туристическа дестинация. И подчерта, че България разполага с необходимите природни дадености, но инфраструктурата и достъпността продължават да бъдат важни направления за развитие.
"Ние имаме всички предпоставки за това. Разбира се, инфраструктурата и достъпността остават също в процес на изграждане и на развитие. И да гледаме на туризма като цялостен, целогодишен, винен, културен, кулинарен, СПА, планински, морски."
Карастоянова подчерта необходимостта България да използва по-пълноценно възможността, която "Евровизия 2027" предоставя, като едновременно с това работи за дългосрочното развитие и позициониране на страната.
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