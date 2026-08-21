Полина Карастоянова: "Евровизия" трябва да бъде началото на едно ново препозициониране на България

Националният борд по туризъм вижда конкурса "Евровизия" като възможност за ново позициониране на България, подобряване на свързаността и промотиране на страната като целогодишна туристическа дестинация. "Евровизия 2027" може да се превърне в много повече от тридневно музикално събитие и да даде сериозен импулс на българския туризъм. Това заяви в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.

По думите ѝ подготовката за конкурса вече е започнала с добра основа, благодарение на работата на Българската национална телевизия, домакинстващия град Бургас и държавните институции:

"Преди всичко трябва да определим като голям успех постигнатото до тук от БНТ, която се представи по един много професионален и очевидно направил отлично впечатление в процедурата по определяне на града домакин и взаимодействието с европейските институции. Също така да поздравим и кмета на Бургас и неговия екип, защото те очевидно са впечатлили напълно заслужено тази комисия, която взе решението."

Карастоянова подчерта и ролята на правителството, като посочи ангажираността на вицепремиера Иво Христов и министъра на туризма Илин Димитров. Според нея всяка от институциите има възможност да допринесе със своята експертиза, а туристическият бизнес вече е заявил готовност да се включи:

"Всеки от тези ръководители на ключови институции в този процес прави максимума от своите компетенции и възможности, за да даде добър старт на процеса. А ние от бизнеса, разбира се, заявихме от първия момент нашата готовност да бъдем част от тази работа, която има да се свърши."

Според изпълнителния директор на Националния борд по туризъм конкурсът не трябва да бъде разглеждан като крайна цел, а като възможност за дългосрочна промяна в начина, по който България се представя пред света:

"Всъщност "Евровизия" да не бъде крайната цел, а да бъде началото на едно ново препозициониране на България, на един нов поглед към България и на едно забележително отбелязване на 20-годишнината от пълноценното присъединяване на България към Европейския съюз, което ще отбележим през 2027 година."

Карастоянова вижда пряка връзка между конкурса и инициативата "Бранд България", по която Националният борд по туризъм работи от години. По думите ѝ сега се открива изключително подходящ момент за изграждане на по-ясен образ и послание на страната. Тя посочи, че управленската програма на правителството в частта за туризма е амбициозна и според нея представлява един от най-сериозните планове за развитие на сектора през последните години:

"И там виждаме ролята и мястото на фонда на "Бранд България", който министърът заложи като механизъм за създаване на този имидж и механизъм за неговото управление. Така че "Евровизия" се явява отличен повод, онзи мобилизиращ повод, с който стартира този процес."

Карастоянова подчерта, че подготовката не трябва да бъде ограничена само до организацията на самия конкурс. Според нея събитието трябва да се използва като катализатор за промени в инфраструктурата, транспорта, въздушната свързаност и туристическата логистика:

"Ние трябва да гледаме на "Евровизия" не само като задача за трите дни от конкурсната програма, в които да се представим по най-добрия начин. Ние трябва да гледаме на Евровизия като на геймчейнджър, онзи фактор, който променя средата и който променя процесите след това."

По думите ѝ голяма част от гостите ще пристигнат през Бургас, но значителен брой посетители ще бъдат и в София и Варна. Това поставя на дневен ред въпроса за свързаността между основните градове и туристически региони. Особено внимание според нея трябва да бъде обърнато на сухопътната връзка между София и Варна, както и на инфраструктурата по Черноморието.

"Голяма част от гостите за "Евровизия" биха кацнали в Бургас, разбира се, но не малка част ще бъдат в София, друга част във Варна. Така че цялата свързаност между София и Варна, първо сухопътна, за това обръща внимание на министъра на регионалното развитие, трябва да бъде в отлично състояние."

Според Карастоянова състоянието на АМ "Тракия" и връзката със Северното Черноморие са сред ключовите въпроси:

"Магистрала "Тракия" в момента е повече от критична, както и връзката към Северното Черноморие, а то е прелестно. Не трябва да пропускаме факта, че дестинацията Бургас е просто точката на провеждане на конкурса, но промоцията на цялото българско Черноморие и на вътрешността на страната от София през Пловдив към Бургас трябва да бъде използвана максимално."

Друг ключов елемент е въздушната свързаност. По думите на Карастоянова Министерството на туризма вече работи с Министерството на транспорта и съобщенията и операторите на летищата във Варна и Бургас за увеличаване на броя на полетите:

"Видяхме и едни много активни стъпки от страна на министър Димитров по отношение на въздушната свързаност, заедно с министъра на транспорта и съобщенията и заедно с операторите на летищата Варна и Бургас вече се работи по всички възможни направления за увеличаване на работата с авиационните оператори и осигуряване на повече полети.“

Според нея всичко това показва, че около "Евровизия" има възможност да бъдат ускорени процеси, които са били отлагани дълго време:

"Изброявам всичко това, всъщност, за да стане ясно, че отвъд самия конкурс, настаняването на гостите, тяхната паралелна културна програма, туристическата логистика, има всъщност процеси, които са свързани с ключови политики и те са забавяни безкрайно много във времето. Сега е моментът да бъдат преодолени това забавяне и този импакт фактор да остане и да работи в годините след това."

На въпроса дали страната е готова за подобно мащабно събитие Карастоянова отговори, че не се съмнява в капацитета на отделните участници. Тя посочи БНТ като лидер на процеса, както и кмета на Бургас Димитър Николов, за когото заяви, че има значителен управленски и организационен опит:

"Не се съмняваме в готовността на отделните участници в процеса. Отново ще кажем, че Българската национална телевизия лидира този процес. Коя медия е по-опитна от БНТ? Кметът Димитър Николов без никакво съмнение е своеобразен лидер в отношението на управление на град и на община и нямаме съмнение в неговите организационни и управленски способности."

Тя припомни и други големи международни събития, на които България е била домакин:

"Знаете, че България посреща годишно милиони туристи, както чуждестранни, така и български. Бих споменала само в последните години домакинството на България, когато беше ротационен председател на Европейския съюз през 2018. Тоест, събития от голям мащаб, преди това, разбира се, среща на НАТО в София. Те вече са били част от организацията и модела за взаимодействие между институциите."

Според нея туристическият бизнес също разполага с необходимия опит и е готов да се включи активно в подготовката.

По отношение на настоящия туристически сезон, Карастоянова каза, че началото е било по-трудно, но впоследствие сезонът се е стабилизира:

"Сезонът се стабилизира. Ние вече своеобразно преминахме пика след 15 август. Това, което можем да кажем, е, че очакваме резултати, които да са близки или съвсем с малки отклонения да се различават от миналогодишните."

Тя обясни, че по-бавният старт е бил резултат от комплекс от фактори, както вътрешни, така и външни. Въпреки това българското Черноморие е посрещнало милиони туристи:

"Тази година имахме това трудно начало. То беше бързо преодоляно. Черноморието и на юг, и на север посрещна милиони туристи. Всички са в отлична кондиция, що се отнася до курортите, до инфраструктурата. Отчетохме чудесни параметри според чуждестранни издания, чисти води, добро съотношение качество-цена."

Като ключов фактор за развитието на сектора тя отново посочи свързаността:

"Защото свързаността е кръвоносната система на туристическия бизнес. Без активна въздушна свързаност и отлични сухопътни, разбира се, условия, туризмът е труден, да не кажа почти невъзможен."

Според Карастоянова подготовката за "Евровизия" не трябва да измества вниманието от останалите сезони. Тя призова за успешен зимен сезон и за разглеждане на планината като целогодишна туристическа дестинация. И подчерта, че България разполага с необходимите природни дадености, но инфраструктурата и достъпността продължават да бъдат важни направления за развитие.

"Ние имаме всички предпоставки за това. Разбира се, инфраструктурата и достъпността остават също в процес на изграждане и на развитие. И да гледаме на туризма като цялостен, целогодишен, винен, културен, кулинарен, СПА, планински, морски."

Карастоянова подчерта необходимостта България да използва по-пълноценно възможността, която "Евровизия 2027" предоставя, като едновременно с това работи за дългосрочното развитие и позициониране на страната.

Вижте целия разговор във видеото