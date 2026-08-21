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Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за открити наркотици, райски газ и нелегален тютюн (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за открити наркотици, райски газ и нелегален тютюн (СНИМКИ)
Снимка: МВР-Бургас
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Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп с HHC, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол.

В акцията са участвали служители на „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от Районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на осем таблетки екстази и три грама метамфетамин, а второто – за 10 грама марихуана.

Образувани са и пет преписки. Сред иззетото са още два грама марихуана и вейп, съдържащ HHC – хексахидроканабинол. При проверки в две заведения са открити общо около 172 капсули с райски газ, както и тютюн без акцизен бандерол.

Общо четирима души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава.

снимки: ОД МВР-Бургас

#полицейска акция срещу наркоразпространението #спецакция на полицията #акция в Слънчев бряг

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