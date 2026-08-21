МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на матурата по български език и литература.

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Интерпретативно съчинение на тема „Човекът между простотата и сложността на битието“ по „Молитва“ на Атанас Далчев и есе „Границите на свободата“ бяха двете възможности, между които можеха да избират на изпита днес.

Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване текст (интерпретативно съчинение или есе).

Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.