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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

МВнР с критика за отказаното лечение на Ива Михайлова

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българия продължи украйна заявиха външното министерство
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На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михаилова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония.

"Особено обезпокоително е, че при постановяването на отказа очевидно не е отдадено необходимото значение на заключенията на компетентната местна здравна институция относно тежестта на състоянието на Ива. Също така и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония."

Необходимата медицинска интервенция не представлява опционално лечение или процедура, предприемана по желание на пациента. Тя е определена от специалистите в България и в Северна Македония като необходима част от лечението на тежкото състояние на Ива. Следва да бъде проведена с цел да предотврати по-нататъшно влошаване на здравето на младата македонска българка, включително настъпването на необратими последици,заявяват от министерството.

"Особено недоумение буди един нехуманен подход, при който необходимостта от лечение се поставя под съмнение поради липсата на доказателства, че най-тежките възможни последици вече са настъпили."

Припомняме, че смисълът на своевременното лечение е именно да предотврати настъпването на тези последици, а не да се изчака те да се реализират, за да може един съд да признае наличието на медицинска необходимост.

Продължаващото забавяне придобива още по-сериозно значение предвид характера на състоянието на Ива и риска с течение на времето възможностите за успешно лечение и възстановяване да бъдат ограничени.

Министерството на външните работи вече предприе спешни мерки в рамките на своите компетенции за защита на правата на Ива Михаилова и ще продължи да използва всички налични дипломатически и правни механизми с оглед осигуряването на възможност тя да получи своевременно необходимото лечение.

#казусът с Ива Михайлова #позиция на външно министерство

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