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Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена до 91,4%

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От министерството са изискали и по-бързо да приключат ремонтите в ТЕЦ "Марица изток 2".

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Снимка: БТА
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От днес мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена от 100% на 91,4%. Мярката е планирана заради ниските нива на река Дунав. Тя се прилага за първи път в 52-годишната история на централата.

Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и ситуацията е под контрол.

„В момента кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана. Ситуацията е под контрол“, заяви министърът.

Данните на ЕСО също показват, че няма отражение върху енергийната система от предприетата превантивна мярка.

"Намаляването на мощността на пети блок не се отразява по никакъв начин на работата на цялата система. В момента потреблението в топлите дни е около 90 хиляди мегаватчаса в денонощие, износът е около 30 хиляди мегаватчаса, а общото производство в страната надхвърля 131 хиляди мегаватчаса", обясни Димитър Зарчев, директор на Централното диспечърско управление към ЕСО.

Директорът на НЕК Георги Добрев също обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергия у нас.

"Подсигурили сме системата. Ще приключат по-рано ремонтите на 7-и и 8-и блок на ТЕЦ "Марица изток 2", така че двата блока да са на разположение. Водени са разговори и с американските централи - AES Гълъбово и "Контурглобал ТЕЦ Марица изток 3", които също да са в готовност да се включат при нужда", обясни енергийният министър.

От ЕСО коментираха още, че ако ситуацията с ниските речни нива продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от страната, но не е застрашено подсигуряването на потреблението у нас.

#ниското ниво на река Дунав #АЕЦ „Козлодуй” #мерки

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