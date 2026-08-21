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Опасно горещо и днес, и утре: Температурите достигат 40° през уикенда

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И днес ще бъде много горещо. Предупреждение за опасно високи температури остава в сила по-голямата част от страната, с изключение на източните райони.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35° и 39°, в София около 35°, по Черноморието - от 27° до 30°.

Ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Предупреждение за опасно високи температури е в сила и утре, вече в цялата страна.

В областите в оранжево на картата са възможни стойности около и над 40 градуса.

В останалата част от страната максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 35°. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания на места в Западна България.

Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони – до умерен от северозапад.

Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб източен вятър и максимални температури между 26° и 29°.

Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 3 бала.

И в планините е слънчево, със слаб вятър. В следобедните часове в масивите от Западна България ще превали.

Необичайно високи ще бъдат температурите и в планините – максималните в курортите ще са от 23° на Алеко до 29° в Боровец и Пампорово.

В неделя ще бъде предимно слънчево, с изолирани превалявания в Източна България и планините.

Максималните температури ще се понижат с около градус, но минималните в много райони от страната няма да паднат под 20°. През първата половина на новата седмица предстои постепенно захлаждане. Ще има и повече валежи – в понеделник - в северните и планинските райони,

във вторник в западната половина от страната, а в сряда - на много места в Западна и Централна България.

#опасно високи температури #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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