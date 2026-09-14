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"Строителна площадка е, не е аптекa": Санирането се превърна в кошмар за 300 семейства в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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строителна площадка аптекa санирането превърна кошмар 300 семейства русе
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Санирането по Плана за възстановяване и устойчивост се превърна в кошмар за над 300 семейства, които живеят в блоковете „Явор“ и „Ела“ в Русе. Хората се оплакват, че покривите протекли и наводнили домовете им, а част от климатиците и електроуредите изгорели.

Кой ще плати щетите и ще се отстранят ли дефектите по жилищните сгради?

Санирането за милиони трябваше да донесе на хората по-уютни домове и по-ниски сметки за ток. Вместо това получили мокри тавани, напукани стени, неработещи асансьори и съмнения за качеството на ремонта.

Мария Ботева – Сдружение на собствениците блок „Явор“: След 10 месеца саниране протече в 20 апартамента, по площадки, по етажи. Беше унищожена битова техника.

В съседния блок хората също броят щетите от санирането.

Юлиян Маринов – Сдружение на собствениците блок „Ела“: Покривната изолация не е както трябва и при всеки дъжд тече, има не добре закрепени дограми– старите водосточни тръби бяха 110 мм, новите са 90, не обхващат всички отвори. Имаме нова електроинсталация, ето в момента лампата свети през деня. Асансьорът е напълно разбит, всички строителни материали се качиха през този асансьор.

Потърпевшите семейства се чудят как да съберат по 6 хиляди евро на вход, за да поправят щетите след майсторите. В момента те още работят по фасадата на блока.

Юлиян Маринов: Измазването на фасадата на калкана беше изпълнено без армираща мрежа. Появиха се пукнатини и сега го оправят.

От фирмата изпълнител не приемат критиките нa собствениците.

Север Ибрахим – технически ръководител: „Някой да докаже, че тук се поправя, ето виждате, че се дърпа мазилка. Каквото е по проект се изпълнява.

Качествено ли се изпълнява?

Качествено, не можем да угодим на всеки. Строителна площадка е, не е аптекa.

От Община Русе реагират на жалбите на хората от блок „Явор“ и описват щетите.

Мария Ботева: Тръгнаха да отстраняват проблемите с техниката, да обезщетяват не е достигнало до всеки потърпевш към днешна дата.

За да се избегнат подобни проблеми обаче от Сдружението на собствениците настояват за законодателни промени, които да им позволят да упражняват граждански контрол върху обществените поръчки при санирането и да участват в администрирането на средствата.

#Недоволство #проблеми #Русе #саниране

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