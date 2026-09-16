БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 04:45 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 09:35 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балкан (Ботевград) ще продължи подготовката си в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Балкан вече проведе две проверки извън България.

балкан удари първи черно море трилър екшън ботевград
Слушай новината

Баскетболният шампион на България Балкан (Ботевград) ще продължи предсезонната си подготовка с участие на турнир в Гърция.

Тимът заминава за участие приятелска надпревара в Солун, където в неделя ще се изправи срещу местния Ираклис. Двубоят е с начален час 20:30.

Балкан вече проведе две проверки извън България, допускайки поражения от турските Фенербахче с 66:102 и Бандърма Бордо Баскетбол с 82:96 началото на седмицата.

Ботевградчани се готвят за новия сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига и за дебютното си участие в престижния турнир Еврокъп, който започва в края на месеца.

#БК Балкан Ботевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
3
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
На живо: ЕвроВолей 2026, Полша - България 25:20, 29:31, 23:25, 25:19
6
На живо: ЕвроВолей 2026, Полша - България 25:20, 29:31, 23:25, 25:19

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Български баскетбол

Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща
Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща
БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища
Чете се за: 00:57 мин.
Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава
Чете се за: 02:05 мин.
Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач
Чете се за: 03:10 мин.
Черно море Тича подсили състава с американски гард Черно море Тича подсили състава с американски гард
Чете се за: 01:22 мин.
Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Чете се за: 04:45 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Законови промени: Затягат контрола при бързите кредити
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Общественият съвет за Национална детска болница иска пътна карта за...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Срам за Европа и всички останали": Шок и сълзи в Косово...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ