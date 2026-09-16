Балкан (Ботевград) ще продължи подготовката си в Гърция

Баскетболният шампион на България Балкан (Ботевград) ще продължи предсезонната си подготовка с участие на турнир в Гърция.

Тимът заминава за участие приятелска надпревара в Солун, където в неделя ще се изправи срещу местния Ираклис. Двубоят е с начален час 20:30.

Балкан вече проведе две проверки извън България, допускайки поражения от турските Фенербахче с 66:102 и Бандърма Бордо Баскетбол с 82:96 началото на седмицата.

Ботевградчани се готвят за новия сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига и за дебютното си участие в престижния турнир Еврокъп, който започва в края на месеца.