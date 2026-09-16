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Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
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Срещата бе последна проверка за тима преди първия мач срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите за турнира Еврокъп на 24 септември в Стара Загора.

Женският отбор на Берое победи сръбския УЖКК Студент (Ниш) в контролна среща
Снимка: БТА
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Женският баскетболен тим на Берое победи гостуващия сръбски тим УЖКК Студент (Ниш) със 74:71 в контролна среща. Мачът бе последна проверка за тима преди първия официален мач срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите за турнира Еврокъп, който ще се играе на 24 септември в Стара Загора.

Сръбският отбор водеше с 34:29 на полувремето, но след силна последна част Берое обърна резултата и спечели срещата.

След мача старши треньорът на тима Николай Господинов каза, че Берое трябва да подобри стрелбата от далечно разстояние и да намали допусканите грешки преди предстоящите мачове срещу Бакси.

Той коментира и контролните срещи на тима до момента.

"Първият мач срещу Александрия го изиграхме слабо, което може би е нормално като за първа среща от подготовката и пътуването. След мача имахме анализ, разговор, разбор. Исках да видя дали отборът е готов да реагира и това нещо го видях в следващия мач, когато водихме с 16 точки разлика. Извадих всички състезателки и пуснах нашите по-млади баскетболистки, защото исках да им дам малко минутки и на тях. Играхме добре, имаше реакция, което е похвално много. Вижда се, че от мач на мач отборът играе все по-добре и схваща моята идея", каза Николай Господинов.

По думите му в днешната контролна среща е било важно да се изпробва съставът, на който ще се разчита срещу Бакси. Треньорът посочи, че младите състезателки също ще получат възможности за изява в следващите мачове.

„Днешният мач е последният преди Бакси и ми се искаше днес да играя със състава, с който мога да изляза срещу тях. В контролата днес точките са разпределени между няколко състезателки и това е показател за отборната ни игра. Тимът е записал 22 асистенции и приблизително 50 борби, но е допуснал 20 грешки. Единствен резерв имаме в грешките и трябва да ги намалим, за да може да сме по-близки до испанския тим“, коментира още старши треньорът на Берое.

Предстоящият съперник на състава от Стара Загора се отличава с агресивна и бърза игра, затова Берое трябва да бъде готов да отговори със същия подход, смята Господинов.

„Гледахме вече мачове, два мача имаме. Агресивни са и играят изключително бързо, физически много и ние трябва да сме готови да отговорим на тяхната агресия. Това е в основата“, заяви Николай Господинов.

Той очерта като друга задача пред отбора подобряването на стрелбата от далечно разстояние. По думите му в първата част на контролата днес Берое е реализирал една тройка от 11 опита, а в края на мача отборът е завършил със седем успешни стрелби от далечно разстояние.

„Иска ми се още малко да вдигнем процента от далечно разстояние и да имаме баланс в играта“, обясни специалистът.

В края на коментара си старши треньорът отправи призив към привържениците на Берое да подкрепят отбора в предстоящия двубой с Бакси.

„Публиката ще ни е важна много. Като водата, въздуха, като хляба. Ние не можем без нашите фенове. Елате, напълнете залата и ние ще дадем максималното. Искаме да ви радваме и да играем добре за вас“, завърши той.

#Николай Господинов #БК Берое Стара Загора - жени

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