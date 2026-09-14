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Рилски остана далече от чудото и приключи с Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Самоковският тим не успя да се противопостави на испанци и се прости с място в следващата фаза на квалификациите в Самоков.

Рилски остана далече от чудото и приключи с Шампионската лига
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Рилски спортист приключи на бърза ръка с квалификациите в Шампионската лига, които се провеждат в Самоков. Селекцията на Любомир Киров остана далече от истината срещу Рио Бреоган след 80:126 в осминафинална среща от втория турнир, изиграна в "Арена СамЕлион". Самоковският тим не бе в състояние да отговори на класата на своя съперник, особено през второто полувреме, когато съставът на Луис Казимиро правеше каквото си поиска. За умопомрачителния успех на испанците, които са сред фаворитите за място в основната фаза в турнира, огромен фактор изигра стрелбата зад дъгата, където бяха 23/37 срещу само 5/20 за действащия бронзов медалист в НБЛ.

По този начин Рилецо отпадна в първия кръг на квалификациите за втора поредна година на свой терен. Все пак пътят на Рилски в Европа продължава, тъй като има осигурено място в групите на ФИБА Къп. От своя страна Рио Бреоган ще спори с победителя от двойката, противопоставяща германския Вюрцбург и английския Манчестър, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

Присъствието на Данко Бранкович под коша улесни символичните гости, които за отрицателно време се сдобиха с двуцифрена разлика в откриващите минути. Самоковският тим забрави за бавното начало, като събуждането дойде от Христо Бъчков и Чавдар Костов, но испанците изковаха разлика от 9 точки в края встъпителния период.

Участникът в Лига Ендеса настрои мерника отвъд дъгата за начало втрия период, когато авансът му отново прехвърли двуцифрените изражения. Проблясъци в защита, съчетани с проблясъци на Алън Арнет, дадоха известен тон на символичните гости, но Тевин Браун спря този устрем с точния си мерник и отборът от Луго се оттегли в съблекалнята при 57:38.

Тъмните облаци над бронзовия медалист в НБЛ продължиха да се сгъстяват и в хода на второто полувреме, тъй като испанската наказателна акция продължи с пълна сила, особено зад дъгата. Гардът на самоковския тим падна и неговият съперник си извоюва 38-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт мина под знака на протокола и това бе всичко.

Алън Арнет отсрами Рилски със своите 16 точки. Айзея Ричардс се отчете с 14 и 5 борби.

Франсис Алонсо (4/4 зад дъгата) и Данко Бранкович поведоха испанците към разгрома с по 19 точки, като първият има и 7 борби. Тевин Браун (4 точни шута зад дъгата) и Доминик Мавра (4/4 при стрелбата от тройката) оставиха на сметката си по 16. Александър Арнитович има 12 точки, като всичките дойдоха след 4 точни стрелби от далечна дистанция, Алекса Илич завърши с 11 и 5 борби.

#Шампионска лига по баскетбол 2026/2027 #БК Рио Бреоган #БК Рилски Спортист

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