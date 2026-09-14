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Градско първенство по баскетбол 3X3 ще се проведе в София през уикенда

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Спорт
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Събитието се организира от Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община.

Градско първенство по баскетбол 3X3 ще се проведе в София през уикенда
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На 19 и 20 септември Северен парк в София ще бъде домакин на Urban Zone 2026 – два дни, изпълнени със спорт, баскетбол и градски емоции, съобщават от Българската федерация по баскетбол.

В рамките на фестивала „Спортувай в твоя град“ ще се проведе и Градският шампионат на София по баскетбол 3х3.

Събитието се организира от Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община.

Програма:

19 септември

12:30 – Регистрация до 14 г.

13:30 – 16:00 Момчета до 14 г.

16:00 – 18:00 Момчета до 16 г.

20 септември

13:30 Регистрация за мъже и жени 16+

14:00 – 18:00 Градски шампионат 3х3 – 16+

Регистрация за участие може да бъде направена и онлайн: https://play.fiba3x3.com/events/33db2d2c-ff66-48c3-9b1b-d847f6f20068

Входът е свободен.

#Градско първенство по баскетбол 3x3 в София 2026 г.

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