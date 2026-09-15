Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава

Баскетболният шампион на България Балкан допусна второ поражение по време на подготвителния си лагер в Турция. Ботевградчани отстъпиха с 82:96 на Бандърма Бордо Баскетбол във втората си и последна планирана контрола на турска земя.

Двубоят се проведе в Бандърма, където съперникът на българския първенец домакинства в местния шампионат. Турският тим изгради солидна преднина още през първото полувреме и се оттегли на почивката при аванс от 49:35.

След паузата Балкан успя да подобри представянето си в нападение, но натрупаното изоставане се оказа прекалено голямо и домакините стигнаха до крайния успех с 96:82.

Въпреки поражението в лагера на българския шампион гледат на проверката като на поредна важна стъпка от подготовката за предстоящите официални двубои.

"Загубихме, но всеки мач ни доближава до формата, която търсим. Прогрес, отдаденост и работа ден след ден, продължаваме напред заедно“, написаха от Балкан след срещата.

Това беше втората проверка на ботевградчани в Турция. В понеделник тимът се изправи срещу значително по-сериозно препятствие в лицето на участника в Евролигата Фенербахче, който спечели контролата в Истанбул със 102:66.

Двата двубоя са част от подготовката на Балкан за сезон 2026/2027, в който пред отбора предстоят сериозни предизвикателства. Освен защитата на шампионската титла в Националната баскетболна лига, ботевградчани се подготвят и за дебютното си участие в Еврокъп.

Европейското предизвикателство за Балкан започва още в края на септември, а контролите срещу силни съперници в Турция трябва да помогнат на отбора да достигне необходимото ниво преди старта на официалните мачове.