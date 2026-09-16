Топ 10 на най-високоплатените играчи в Евролигата за сезон 2026/27, Везенков заема пето място

Преди две години само трима играчи в Евролигата са получавали повече от 3 милиона евро на сезон. С днешна дата броят им се е утроил, като близо 10 играчи надхвърлят тази сума.

Най-високата годишна заплата в Евролигата се е увеличила с близо 2 милиона евро само за две години – от приблизително 3,7 милиона евро до около 5,6 милиона евро.

Кои са играчите които попадат в Топ 10.

Александър Везенков

Когато Александър Везенков се завърна в Олимпиакос от НБА през 2024 г., той стана най-високоплатеният играч в Евролигата.

Две години по-късно българинът е отстъпил с няколко позиции в класацията, но остава твърдо сред играчите с най-високи доходи в турнира.

Везенков ще получава по 3,7 милиона евро на сезон в Олимпиакос, което му отрежда петото място в класацията.

След няколко седмици той ще започне своята трета година от контракта си с гръцкия колос. Везенков има петгодишен договор, който го обвързва с Олимпиакос до 2029 г.

Василие Мицич

Василие Мицич ще започне сезон 2026/27 като най-високоплатеният играч в Евролигата, печелейки около 5,6 милиона евро на година. Възнаграждението на Мицич надвишава средното на играч в НБА.

Найджъл Хейс-Дейвис

Второто място в класацията заема Найджъл Хейс-Дейвис с 5 млн. Евро. Хейс-Дейвис се присъедини към Панатинайкос по средата на сезон 2025/26 с мащабен договор, валиден до 2028 г. Данните за точната стойност на споразумението обаче се разминават.

Източници, близки до клуба, твърдят, че сделката е на стойност около 10 милиона долара за период от 2,5 години, което би означавало заплата от около 3,5 милиона евро, считано от сезон 2026/27.

От друга страна, източници, запознати с пазара в Евролигата, твърдят, че общата стойност на възнаграждението може да достигне до 5 милиона евро на сезон.

Така или иначе, Хейс-Дейвис категорично се нарежда сред най-високоплатените играчи в Евролигата – статут, отразяващ позицията му на едно от водещите крила в Европа и носител на приза за най-полезен играч (MVP) на „Файнъл фор“ на Евролигата през 2025 г.

Кендрик Нън

Топ 3 затваря Кендрик Нън с 4,5 млн.евро. Нън подписа нов договор с Панатинайкос през 2025 г., който по това време го направи най-високоплатения играч в Евролигата. С днешна дата той вече не заема първото място, но остава твърдо сред играчите с най-високи доходи в турнира.

Тригодишният му договор беше на обща стойност приблизително 13,5 милиона евро, което се равнява на годишна заплата от около 4,5 милиона евро.

Гершон Ябуселе

На четвъртата позиция е Гершон Ябуселе с 4 млн. Евро годишен доход. Френското крило подписа тригодишен договор с Панатинайкос на стойност 12 милиона евро това лято, което ще го задържи в Атина до 2029 г. Това е най-големият договор в кариерата на Ябуселе до момента. Възнаграждението на французина се доближава до общите му приходи, когато беше част от НБА, възлизащи на 16,2 милиона долара за седем сезона в отборите на Бостън Селтикс, Филаделфия 76ърс,Чикаго Булс и Ню Йорк Никс. Приходите на Ябуселе в НБА обаче са брутна заплата, докато договорът му с Панатинайкос възлиза на 12 милиона евро нето, което прави стойността на новото му споразумение още по-значима.

От шестата до десетата позиция са Илайджа Брайънт (Апоел Тел Авив), Силвен Франсиско (АСВЕЛ Вильорбан), Мфионду Кабенгеле (Дубай), Еди Таварес (Реал Мадрид) и Майк Джеймс (Анадолу Ефес), чиито заплати варират около 3 милиона евро.