Везенков се завърна и спаси Олимпиакос в трилър

Александър Везенков се завърна подобаващо и собственоръчно се погрижи Олимпиакос да постави успешно начало на турнира "Неофитос Хандриотис" в Никозия. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Цървена звезда с 89:87 в мач от първия кръг, който се изигра в зала "Тасос Пападопулос".

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който изигра своята първа контрола от подготовката на гърците, очаквано започна сред титулярите. Българският национал поведе листата на реализаторите, а във финалните акорди спаси кожата на "червено-белите" с важни стрелби. Крилото остави срещу името си 22 точки, 4 борби и 2 асистенции за 27 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 1/6 зад дъгата и 7/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя стана Коди Милър-Макинтайър се включи от резервната скамейка, но също допринесе за успеха на тима от Пирея. Българският национал имаше своите добри изяви в офанзивен план. Гардът приключи с 11 точки, 2 борби и 2 асистенции за 22 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/4 от близко разстояние 1/4 отвъд арката и 2/2 от наказателната линия.

Към момента селекцията на Йоргос Барцокас има пълен актив от четири победи преди старта на новия сезон. Преди началото на мача старши треньорът и MVP на Евролигата за миналия сезон бяха наградени от за спечелването на трофея в турнира на богатите и титлата в Гърция през 2025/2026.

На 13 септември (неделя) Везенков, Милър-Макинайър и компания ще спорят с Макаби Тел Авив за финал на турнира.

Началните минути дадоха тон за поделено надмощие и водачеството често сменяше своя притежател. Това обаче не спря сърбите първи да вземат глътка въздух за аванс от 4 точки в края на дебютния период.

Символичните гости останаха в ролята на лидери и за начало на втората част. Макар че „звездашите“ бранеха водачеството си дълго време, символичните домакини сътвориха финален щурм и сътвориха обрат, за да се приберат в съблекалнята при 56:55.

Отборът от Белград постави силно начало на третата част, което рефлектира успешно за поредния обрат. Гърците отново отговориха, но участникът Адриатическата лига си извоюва актив от 5 точки след 30 минути игра.

Сърбите държаха водачеството в свои ръце дълго време и в заключителната четвърт. Пореден щурм, дело на гърците, обърна за пореден път хода на събитията в тяхна полза, като той бе завършен с тройка на Александър Везенков във финалните секунди за плюс 2. До края „звездашите“ пропуснаха всичките си стрелби и това бе всичко.

Еван Фурние се отличи за "червено-белите" 16 точки.

Джордан Нуора (6 борби) и Чима Монеке (4 точни шута зад дъгата) отговориха с по 17 точки за Цървена звезда.