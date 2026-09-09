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Италианската футболна легенда Франческо Тоти пое ново предизивикателство

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Вместо да играе роля във възраждането на италианския национален отбор, Тоти реши да стане съветник в новия баскетболен тим Максима Рома.

Италианската футболна легенда Франческо Тоти пое ново предизивикателство
Снимка: AFP
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Бившият емблематичен капитан на Рома Франческо Тоти реши да се присъедини към амбициозния проект на баскетболния клуб Максима Рома, насочен към бъдещата НБА Европа.

Президентът на клуба Пол Матяшич успя да убеди легендата на футбола да се присъедини към новия проект.

"Малко е странно да се намирам тук в момента", каза Франческо Тоти, който избра да стане съветник на новия амбициозен римски баскетболен клуб.

Вместо да играе роля във възраждането на италианския национален отбор, който е в криза, след като не успя да се класира за световното първенство през 2026 г., Тоти реши да отдели от времето и енергията си на баскетбола.

„Имах възможности в света на футбола, но никога не бях истински убеден. Срещнах се и с президента Джовани Малаго (избран в края на юни за ръководител на Италианската футболна федерация), проведохме разговор, но Пол Матиашич, президентът на Максима Рома беше по-убедителен“, обясни решението си Тоти, който прекрати кариерата си през 2017 г. след 25 сезона с Рома.

„Малко е странно да съм тук. Идвам от друг свят, но когато срещнах Пол, когото не познавах, му отне само десет минути, за да ме убеди“, продължи бившият нападател на Рома (307 гола) и италианския национален отбор (9 гола).

„Защо избрах баскетбола, а не футбола? Защото ме накараха да се чувствам важен и защото ще бъда част от този нов проект“, усмихна се Тоти, който ще отпразнува 50-ия си рожден ден на 27 септември, когато е първият мач на Максима Рома в Серия А.

„Той не е просто посланик или известна личност, той наистина е част от нашия проект“, заяви Пол Матяшич, който придоби спортния лиценз на Бреша, за да създаде нов отбор в Рим.

„Не се шегувам, когато казвам, че той е нашият капитан, защото той познава Рим по-добре от всеки от нас“, подчерта италиано-американският бизнесмен.

Рим не е имал отбор, играещ в най-високата баскетболна лига на Италия, Серия А, от 2020 г. Този сезон ще има два: Максима Рома и БК Рома, един от чиито съсобственици е словенският гард на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич.

И двата клуба се стремят към участие в бъдещия проект НБА Европа.

Рим е един от дванадесетте европейски града, към които се е насочила НБА, която се надява да стартира европейската лига през есента на 2027 г. Италианската столица се присъединява към Париж, Лион, Лондон, Берлин, Мадрид, Барселона, Милано, Манчестър, Мюнхен, Атина и Истанбул в този списък.

#БК Максима Рома #Франческо Тоти

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