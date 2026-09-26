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Берое е вторият финалист на Черноморските игри

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Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
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Старозагорци отказаха Черно море във втория полуфинал.

Берое е вторият финалист на Черноморските игри
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Берое победи домакините от Черно море и ще играе на финала на турнира по баскетбол от Черноморските игри, срещите от който се играят в зала „Христо Борисов“ във Варна. Момчетата на треньора Даниел Клечков надделяха над варненския тим с 83:73, след много силни последни две части на двубоя. За победителите Кристофър Ролинс и Красимир Михов вкараха по 15 точки, а за домакините Къртис Джоунс завърши с 23 точки, а Цветомир Чернокожев добави 13.

Двата отбора изиграха много интересна и оспорвана първа част. След равенство при 5:5 в началото, домакините на турнира успяха да поведат на два пъти с 4 точки – при 9:5 и 12:8. Тимът на Берое обаче показа добра игра и успя да изравни при 16:16 малко повече от 2 минути преди края на периода. Все пак Черно море взе първата част с 20:18. Домакините показаха отлична игра в защита и атака в началото на втората четвърт и след почти три минути игра поведоха с 8 точки при 28:20. В средата на втория период гостите намалиха пасива си до три точки – 27:30, а малко по-късно и изравниха при 30:30. След равенството играчите на домакините отново поведоха в резултата, но допуснаха ново изравняване при 37:37 около минута и половина преди почивката. На полувремето резултатът бе 43:37 за Черно море.

След почивката и двата отбора допускаха доста грешки. Домакините обаче успяваха да поддържат преднина от 3 и повече точки. Малко повече от три минути преди края на третия период Черно море Navibulgar поведе с 8 точки при 58:50. След няколко неуспешни атаки на домакините 53 секунди преди края на третата четвърт Берое изравни резултата при 60:60, а с тройка на Момчил Кадиев със сирената преди последната част гостите водеха с 63:62.

В началото на последния период Берое показа много добра игра, възползва се от грешките на домакините и за малко повече от 2 минути вкара 9 срещу само 2 точки за Черно море и поведе със 72:64. Шест минути и 11 секунди преди края на мача преднината на Берое стана 10 точки при 76:66. Стрелбата на домакините беше изключително слаба и те не успяха да намалят изоставането си в срещата и Берое заслужено спечели двубоя и ще играе финал на турнира.

В първия мач от програмата днес Локомотив Пловдив победи Ямбол с 90:87 (21:14, 17:16, 16:26, 36:31).

Утре от 15:30 часа е мачът за бронзовите медали между Ямбол и Черно море Navibulgar, а от 18:00 часа е финалът на турнира между тимовете на Локомотив Пловдив и Берое

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#Черноморски игри 2026 #БК Черно море #БК Берое Стара Загора

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