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Локомотив Пловдив е първият финалист на Черноморските игри

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Спорт
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Действащите вицешампиони в НБЛ излъгаха Ямбол в първия полуфинал, който се изигра във Варна.

Локомотив Пловдив е първият финалист на Черноморските игри
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Локомотив Пловдив победи трудно Ямбол с 90:87 и се класира за финала на Черноморските игри, които се провеждат във Варна. За победителите Девърл Рамзи вкара 20 точки, а Джордан Далас добави 18 точки. Айзея Томпсън завърши с дабъл-дабъл - 15 точки и 12 борби. За Ямбол Си Джей Харди вкара 32 точки, а Джош Тейлър добави 19 точки.

През първата част вицешампионите от Локомотив Пловдив показаха много добра игра и успяха набързо да поведат с 10:2. Тимът на Ямбол на два пъти успяваше да намали пасива си до 5 точки, но „железничарите“ отново дръпваха в резултата. Локомотив Пловдив взе безпроблемно първия период с 21:14. През втората част играта бе доста по-равностойна. Символичните гости от отбора на Ямбол започнаха да топят преднината на пловдивския тим и след почти три минути игра авансът на вицешампионите бе само точка – 24:23. Тимът на Ямбол не успя да изравни резултата или да поведе и Локомотив Пловдив отново започна да трупа лека преднина, която малко повече от 3 минути преди почивката бе 6 точки – 34:28. На полувремето резултатът бе 38:30 за символичните домакини в мача. През първите два периода Локомотив Пловдив взе 25 срещу 13 борби за Ямбол. Пловдивчани имаха превес и при асистенциите – 10 срещу 2, и при стрелбата от тройката – 4 от 12 опита срещу 1 от 10 опита за гостите.

Ямбол започна по-добре след почивката и за около 3 минути игра успя да вкара 9 срещу 4 точки и намали изоставането си до 3 точки – 39:42. В средата на третия период с тройка на Джош Тейлър Ямбол намали пасива си на само точка – 45:46. Две минути и 37 секунди преди края на третата част символичните гости поведоха при 51:50 за първи път в мача, като се изключи първият кош в началото на двубоя. Преди последната четвърт резултатът бе 56:54 за ямболския тим. Играта в последната част бе много оспорвана. След като изравниха в началото, а след това и поведоха, играчите на Локомотив Пловдив позволиха на Ямбол да изравнят при 62:62. Последваха още две изравнявания на резултата, след които гостите поведоха с 5 точки при 71:66. Вицешампионите отвърнаха с тройка и кош и в средата на частта резултатът отново бе изравнен 71:71. След равенството Ямбол пак успя да поведе с 5 точки при 78:73, но след няколко неуспешни атаки на гостите Локомотив обърна резултата в своя полза при 82:79 почти 2 минути преди края на мача. Символичните домакини успяха да поддържат минимален аванс и взеха мача с 90:87.

По-късно днес е втората среща от турнира между отборите на Черно море Navibulgar и Берое.

Утре от 15:30 е мачът за бронзовите медали, а от 18:00 часа е финалът на турнира и награждаването.

#Черноморски игри 2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Ямбол

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