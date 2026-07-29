От началото на годината един човек е починал, а 13 са ранени при инциденти с тротинетки във област Велико Търново

От началото на годината във Велико Търното 12 са инцидентите с електрически транспортни средства, с 13 ранени и един починал, сочи статистиката на Областната дирекция на МВР.13 ранени и един починал. При последния - от вчера, 12-годишно момче беше транспортирано по спешност в "Пирогов", с тежка черепно-мозъчна травма.

инспектор Георги Василев, "Пътна полиция", ОД на МВР - Велико Търново: "Съставени са 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт. Освен това, през този период е проведена специализирана полицейска операция, изцяло насочена в рамките на една седмица към водачите на индивидуални или електрически праготни средства. - По какъв начин упражнявате контрол? Контролът не е само от униформените служители на пътя, които са ежедневно там и установяват нарушения по тези направления, ами също така в пътникопотока и в трафика участват и цивилни автомобили с цивилни полицейски служители, които установяват такива нарушения, подават информация на униформените служители и се взема отношение. Освен това, на територията на областта са предприети мерки за контрол с безпилотен летателен апарат."

Въпреки тежкия инцидент децата продължават да карат и да се возят с тротинетки, често по няколко заедно.

инспектор Георги Василев, "Пътна полиция", ОД на МВР - Велико Търново: "Към настоящия момент не е забранено управлението на такива индивидуални превозни средства електрически, но заострявам вниманието на гражданите, че всички сме участници в движението. Всички трябва да сме запознати както с основните правила в Закона за движението по пътищата, така и с член 80, буква А, където са упоменати задълженията, отговорностите и забраните за водачите на индивидуални електрически превозни средства, като там подчертавам, че е забранено управлението на такова превозни средство от лице, което е с възраст под 16 години, в както и в тъмната част на денонощието. Апелирам към всички участници в движението, към гражданите, да бъдат съвестни, да имат възможност да пазят живота и здравето, своето и на останалите хора."

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