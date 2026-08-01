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Ниско ниво на Дунав блокира фериботи: Линията Оряхово – Бекет остава спряна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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Ниско ниво на Дунав блокира фериботи: Линията Оряхово – Бекет остава спряна
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Рекордно ниското ниво на Дунав сериозно затрудни и фериботния транспорт по реката. В момента той все още функционира при максимално натоварване, тъй като някои от линиите се обслужват само от по един кораб.

И днес нивото на реката продължи да спада, а прогнозите са това да се запази и през следващите дни. Девет кораба са принудени да изчакват на котва в различни участъци на реката, а много други остават в пристанищата.

Заради ниското ниво на водата движението по фериботната линия Оряхово – Бекет е напълно преустановено, въпреки усилията на компанията да удълбочи речното корито. Движението там е спряно още от 10 юли и в двете посоки. Клиентите на линията са принудени да търсят обходни маршрути, а превозвачът търпи сериозни загуби.

Вероника Симеонова, управител на фериботен комплекс Оряхово- Бекет: „Постоянно получаваме обаждания на телефоните ни. Хората се интересуват, оставят телефоните си за връзка да ги информираме, кога да започнем работа. Има много туристи, които са заблудени и все още не са разбрали какво е положението и идват и се налага да ги връщаме. В момента както ние търпим загуби, така и нашите редовни клиенти също.“

Фериботната линия Силистра - Кълъраш е една от най претоварените в страната. Курсовете се изпълняват от българския оператор, защото само неговия плавателен съд може да премине през плитките води на реката.

Красимир Рашков, управител на фериботна линия: „Румънският ферибот е с по-голямо газене и има нужда от повече вода, за да може да осъществява безпроблемно курсовете. Нивото на водата в лимана в момента е метър и 90, а румънският ферибот гази около два метра и 10.“

Според превозвачите подобни проблеми могат да бъдат решени.

Красимир Рашков: „Може би би било по-удачно да се извършва някаква удълбочителна дейност.“

Заради прекъснатата линия Оряхово – Бекет, фериботът в Никопол в момента работи при максимално натоварване. В този район речното корито вече е било удълбочено и засега не се очаква преустановяване на трафика.

#ниско ниво на река Дунав #река Дунав #фериботи

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