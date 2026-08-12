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СЗО: Епидемията от ебола в Конго може да стане най-смъртоносната досега

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Продължаващата епидемия от ебола в ДР Конго е на път да надмине най-смъртоносната в историята, която отне живота на над 11 000 души, заяви ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус, цитиран от Асошиейтед прес.

“С настоящите темпове, тази епидемия е на път да надмине епидемията от ебола в Западна Африка от 2014 до 2016 г.”, каза той пред журналисти. Епидемията тогава ужаси света и даде нов тласък на усилията за разработване на ваксина.

Сегашното огнище на ебола в източната част на ДР Конго - смятано за най-бързо разпространяващото се в историята - причини смъртта на над 2000 души от общо над 4300 заразени. Епидемията беше обявена на 15 май, но властите сега твърдят, че тя е започнала още през февруари.

Сегашната епидемия се различава от предишните огнища от ебола, тъй като за причинителя ѝ - рядко срещаният щам “бундибуджо” - няма одобрени ваксини или лечение, макар че се полагат усилия за разработването им.

Снимки: БТА

Експерти заявиха, че епидемията се разпространява по-бързо, отколкото властите успяват да проследяват и овладяват случаите в отдалечен район на източната част на страната, засегнат от продължаващ конфликт и намиращ се близо до границите с Южен Судан, Уганда и Руанда.

Тази епидемия от ебола е убила повече хора с по-бързи темпове от всяка друга, включително епидемията от 2014-2016 г., при която бяха регистрирани най-малко 28 000 случая, отбелязва АП. Тогава бяха необходими около осем месеца, за да бъдат достигнати 1000 смъртни случая.

Вирусът на ебола е рядък, но силно заразен. Заболяването, което той причинява, е тежко и често с фатален край.

#ДР Конго #ебола #епидемия

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