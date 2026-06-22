Белгия спира част от влаковете заради очаквани рекордни горещини

Белгийските железници съобщиха, че тази седмица част от влаковете няма да се движат заради очакваните рекордни горещини и опасността от щети по релсите. Според синоптиците в сряда в Белгия предстои да бъде поставен исторически рекорд, като на сянка се очаква температурата да бъде 37 градуса и това да остане без промяна за няколко дни.

Ръководството на железниците се опасява от деформация на релсите и от опасността от по-чести повреди на влаковете, което може да доведе до блокиране на цялото движение на места.

Някои от спрените влакове нямат климатици и се използват само в пиковите часове, което означава, че в останалото време стоят под слънцето, без да бъдат охлаждани и в случая това ги прави неизползваеми, отбелязват местни медии.