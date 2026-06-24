БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

СЗО: Екстремните горещини са смъртоносна заплаха за общественото здраве

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази
ръководителят сзо предупреди екстремните горещини представляват нарастваща потенциално смъртоносна заплаха общественото здраве
Слушай новината

Ръководителят на Световна здравна организация предупреди, че екстремните горещини представляват нарастваща и потенциално смъртоносна заплаха за общественото здраве, тъй като много части на света са изправени пред риск от високи температури.

„Горещините са една от най-сериозните и най-бързо нарастващите заплахи за здравето и безопасността, породени от климатичните промени“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконференция в Женева.

По думите на Тедрос около 500 000 души по света умират всяка година от причини, свързани с горещините, като много от тези смъртни случаи биха могли да бъдат предотвратени.

Според СЗО защитните мерки трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, включително възрастните хора, хората с придружаващи заболявания, бременните жени и децата, както и работещите и социално уязвимите слоеве от населението.

Снимки: БТА

Тедрос се позова на научно изследване, анализирало глобалните температури и смъртността в периода 2000 - 2019 г. Макар проучването да е установило, че през този период смъртните случаи, свързани със студа, значително надвишават тези, причинени от горещините, то показва също така, че смъртността, свързана със студа, намалява, докато смъртността, свързана с горещините, се увеличава.

#екстремни жеги в Европа #горещини #СЗО

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
4
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
5
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Европа

Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
Лидерите от Е5: Нашите държави ще защитават европейското и трансатлантическото единство Лидерите от Е5: Нашите държави ще защитават европейското и трансатлантическото единство
Чете се за: 02:25 мин.
Екстремна жега във Франция: Термометрите в Париж показаха близо 41 градуса Екстремна жега във Франция: Термометрите в Париж показаха близо 41 градуса
Чете се за: 00:50 мин.
Среща на Е5 в Берлин: Подготовка на срещата на върха на НАТО през юли Среща на Е5 в Берлин: Подготовка на срещата на върха на НАТО през юли
Чете се за: 00:50 мин.
Севастопол остана без ток след украински удари с дронове Севастопол остана без ток след украински удари с дронове
Чете се за: 00:40 мин.
Опозицията в Испания поиска предсрочни избори, Педро Санчес отрече обвиненията в корупция Опозицията в Испания поиска предсрочни избори, Педро Санчес отрече обвиненията в корупция
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бъдещето на детската болница: И Здравното министерство ще проверява...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алиансът предал САЩ по време на войната с Иран, заяви Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ