Президентът Йотова: Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта

Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем, и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до бележития български драматург, писател и поет по повод 90-годишнината му.

По думите на президента Стефан Цанев е сред големите родни творци на нашето време – не онези, които дават готовите отговори, а мислителите, които ни учат да задаваме въпроси и да отстояваме своето достойнство.

„Вашите произведения са израз на верността Ви към свободата и честността и на високата отговорност на твореца да води диалог със своята публика“, обръща се Илияна Йотова към Стефан Цанев.

Държавният глава отбелязва още, че творчеството му десетилетия наред вдъхновява, провокира и възпитава поколения, защото в него се открива траен духовен ориентир.

Президентът припомня, че в романа „Мравки и богове“ на Стефан Цанев героят Данаил Кардамов пита себе си „Защо гледаме все към небето?“.