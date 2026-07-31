България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"

В дните на Богородичния пост в България ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска".

Каква е Хавайската мироточива икона?

Историята на тази необикновена икона започва през 2007 г. в дома на семейството на тогава още мирянин Нектарий в Хонолулу, Хавай. Първо едно кръстовидно изображение на Спасителя, а малко след това и печатна икона на Иверската Божия Майка, започват да излъчват благоуханно миро, придружено от силен аромат на рози. Това става на големи църковни празници, сякаш с особено знамение и бързо е разпознато като чудо. По свидетелството на отец Нектарий, една от първите получени милости чрез иконата е било изцеление на тежко болна негова близка, чиято болест неочаквано и необяснимо отшумява.

През юни 2008 г. Руската задгранична православна църква официално признава Хавайската мироточива икона за чудотворна и поверява на отец Нектарий грижата за нея. Оттогава иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа, а по време на поклонението ѝ в Грузия през 2014 г. над един милион вярващи са пристъпили към нея за благословение. Навсякъде, където се явява иконата, вярващите свидетелстват за изцеления и духовни утешения. Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, са изцеления от слепота, рак, парализа, болести на бъбреците, хронични болки и други тежки страдания.

Мирото, което излиза от хавайската икона е маслоподобно вещество, от което излиза и аромат на рози. В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление на своите духовни, но и физически болести. От тази икона и днес продължава да изтича свето миро, а пред нея хора с различен етнически и религиозен произход престъпват, за да се помолят и да потърсят помощ за своите проблеми.

Оригиналната Иверска икона на Божията Майка, която е наричана още Вратарница или Портаитиса е една от най-известните и почитани чудотворни икони в православния свят. Днес тя се намира в Иверския манастир на Св. Гора-Атон в Гърция и според преданието е дело на св. апостол и евангелист Лука.

Какво представлява мироточенето?

Мироточива е икона, от която излиза ароматно масло. То се появява върху изрисуваната повърхност като капчици, а понякога като видима струя, която може да се събере върху памук. Миризмата от мирото е сладка, подобна на смирна или цветя. Излизането на миро от икони не е събитие, което Църквата очаква или сама създава. В същото време вярващите не се покланят на мирото, нито го третират като магия. Събитието е чудодейно явление, което показва Божието действие в света и застъпничеството на Майката Божия и светиите пред Бога за човечеството. Чудото на мироточенето от иконите е и покана за покаяние, по-дълбока вяра, но не е заместител на тайнствата на Църквата - Изповед и Причастие.

Как православните почитат мироточивите икони?

Когато се докосваме до икона, от която тече миро правилното действие е молитва и поклонение, което бихме извършили и пред всяка друга икона. Целуваме я, покланяме се и се прекръстваме. Ако присъстват духовници, те често помазват християните, събират и раздават за благословение част от мирото. Не е правилно отнасянето към мирото, като към талисман за късмет, но към него трябва да се отнасяме с вяра и покаяние.

Иконата е призната за чудотворна през 2008 г., посещавала е над 1000 православни храма. През 2014 г. в Грузия пред нея са се поклонили над един милион души и продължава да мироточи и днес.