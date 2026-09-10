Александър Везенков: Успехът разпалва огъня да се бориш за още повече

Александър Везенков призна, че спечелването на Евролигата с Олимпиакос през 2026 година не е намалило амбициите му, а напротив - дало му е още по-силен стимул да преследва нови успехи. Българският национал направи равносметка на историческия сезон и очерта предизвикателствата пред гръцкия гранд през новата кампания.

"Мисля, че най-важното за 2026-а е, че след години на упорит труд най-накрая стигаш до върха и береш плодовете на своите жертви“, коментира Везенков.

Триумфът в Евролигата е имал още по-голяма стойност за него заради предишните разочарования на Олимпиакос в опитите да достигне до върха на европейския баскетбол.

"Този успех дава мотивация и глад да се върнеш там отново. Беше невероятно силен момент, защото, когато си вкусил от провала и си се разминал с целите си в миналото, постигането им носи чувство на облекчение. В същото време това разпалва огъня да се бориш за още повече“, заяви българинът.

Везенков обаче е категоричен, че пътят към нов триумф няма да бъде никак лесен. Според него огромната продължителност и интензивност на сезона превръщат постоянството и физическото състояние на играчите в ключови фактори.

"Всеки етап от Евролигата е битка. Дори достигането до Финалната четворка е изключително трудно, но спечелването ѝ е съвсем различно предизвикателство. Всичко става стъпка по стъпка, ден след ден. Знам, че звучи като клише, но това е истината. Когато се състезаваш толкова много месеци, абсолютният приоритет е да останеш здрав, когато е най-важно.“

Преди началото на новия сезон Олимпиакос ще се изправи и пред необичайна ситуация. Заради ремонт на клубното съоръжение гръцкият гранд ще провежда домакинските си срещи в „Сунел Арена“ през първата половина на кампанията. Везенков признава, че подобна ситуация е нещо ново за отбора, но не се съмнява, че привържениците ще продължат да бъдат плътно зад него независимо от залата.

Българската звезда засегна и темата за живота след края на състезателната си кариера. Везенков не изключва възможността един ден да се насочи към треньорската професия, макар към момента вниманието му да е изцяло върху представянето на паркета.

"Обичам играта изключително много, но в момента съм състезател. Никога не знаеш как ще се подреди животът. Ежедневието на треньора е много сложно и никога не можеш да предвидиш как ще се развие сезонът. Това е път, за който винаги съм мислил и който уважавам. Ще видим какво ще донесе бъдещето.“

Везенков подчерта и философията, която следва през цялата си кариера – личните постижения имат стойност само когато помагат на отбора да печели.

"Старая се да правя всичко необходимо, за да помогна на отбора си да победи и да максимизирам ефективността си на терена. Индивидуалните награди носят вътрешно удовлетворение, но приоритет винаги е отборната победа. Така се гради истинско наследство и се остава на върха.“ "Индивидуалните отличия са чудесни, но не могат да се сравнят със спечелването на отборен трофей“, допълни българският национал.

Везенков коментира и възможността един ден Олимпиакос да извади от употреба неговия екип – признание, запазено за най-големите фигури в историята на един клуб.

"Надявам се Бог да ме дари с възможността да изпитам тази чест един ден“, заяви Везенков.

Преди началото на същинските битки през новия сезон българинът и Олимпиакос ще имат възможност да добавят още един трофей. На 18 и 19 септември европейският клубен шампион ще участва в турнира за Суперкупата в Абу Даби.