Парламентът реши: Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от ЕС санкции ще бъде криминализирано

Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз санкции ще бъде криминализирано, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в Наказателния кодекс. Сред тях са неспазване на мерки за замразяване на финансови активи и икономически ресурси, нарушения на забрани за пътуване и допускане на санкционирани лица на територията на държава членка, както и неспазване на ограничения при сключването или продължаването на сделки, включително договори за обществени поръчки и концесии.

Надежда Йорданова, ДБ: „С този акт нашето НС ще предвиди наказателна отговорност за неспазването или заобикалянето на санкции, които са наложени от ЕС спрямо 3 хил. физически или юридически лица от Руската федерация и обхващат различни групи дейности. Става въпрос за активи, трансакции, доставка на горива и т.н.“

Николета Тодорова, "Прогресивна България": „Транспонирането на директивата не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитахте да направите във вашето изказване, това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС.“

Петър Петров, "Възраждане": „В желанието си МС бързо да криминализира заобикалянето на санкциите срещу Русия е внесъл в НС законопроект, който съдържа съществени недостатъци. Ние от „Възраждане“ ще гласуваме против. Считам, че това е едно законодателно недоносче и тъй като няма определение в НК що е това криптоактиви, то за мен цялата ви законодателна дейност по този НК е нищо повече от един криптоактив.“

Велислав Величков, ПГ на ПП: „Срокът за транспониране на тази директива е изтекъл на 20 май 2025 г. и както винаги, така и НС, и МС през 2025 година не са си свършили работата, поради което срещу България е образувана процедура за нарушение.“

Николай Найденов – министър на правосъдието: „В проекта са включени всички изисквания на директивата при отчитане на основните принципи в действащото наказателно право. Предлага се създаване на изцяло нова глава в НК, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на ЕС.“

Стефан Арсов – ГЕРБ-СДС: „Нашата подкрепа на законопроекта е свързана именно с необходимостта България да има ясна и работеща нормативна рамка, но за нас е важно тази рамка да работи не само на хартия. За това е важно да има достатъчно яснота кой, кога, как и при какви условия установява нарушението. Как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.“