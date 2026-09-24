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Парламентът реши: Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от ЕС санкции ще бъде криминализирано

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз санкции ще бъде криминализирано, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в Наказателния кодекс. Сред тях са неспазване на мерки за замразяване на финансови активи и икономически ресурси, нарушения на забрани за пътуване и допускане на санкционирани лица на територията на държава членка, както и неспазване на ограничения при сключването или продължаването на сделки, включително договори за обществени поръчки и концесии.

Надежда Йорданова, ДБ: „С този акт нашето НС ще предвиди наказателна отговорност за неспазването или заобикалянето на санкции, които са наложени от ЕС спрямо 3 хил. физически или юридически лица от Руската федерация и обхващат различни групи дейности. Става въпрос за активи, трансакции, доставка на горива и т.н.“

Николета Тодорова, "Прогресивна България": „Транспонирането на директивата не е насочено спрямо една или друга държава и внушението, което вие се опитахте да направите във вашето изказване, това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС.“

Петър Петров, "Възраждане": „В желанието си МС бързо да криминализира заобикалянето на санкциите срещу Русия е внесъл в НС законопроект, който съдържа съществени недостатъци. Ние от „Възраждане“ ще гласуваме против. Считам, че това е едно законодателно недоносче и тъй като няма определение в НК що е това криптоактиви, то за мен цялата ви законодателна дейност по този НК е нищо повече от един криптоактив.“

Велислав Величков, ПГ на ПП: „Срокът за транспониране на тази директива е изтекъл на 20 май 2025 г. и както винаги, така и НС, и МС през 2025 година не са си свършили работата, поради което срещу България е образувана процедура за нарушение.“

Николай Найденов – министър на правосъдието: „В проекта са включени всички изисквания на директивата при отчитане на основните принципи в действащото наказателно право. Предлага се създаване на изцяло нова глава в НК, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на ЕС.“

Стефан Арсов – ГЕРБ-СДС: „Нашата подкрепа на законопроекта е свързана именно с необходимостта България да има ясна и работеща нормативна рамка, но за нас е важно тази рамка да работи не само на хартия. За това е важно да има достатъчно яснота кой, кога, как и при какви условия установява нарушението. Как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.“

#криминализирано #НС #санкции #Парламент #ЕС

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