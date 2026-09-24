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Гледайте колездачната обиколка на Хърватия на сайта на БНТ

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Спорт
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Преките предавания от 22 до 27 септември стартират в 15:00 ч.

гледайте колездачната обиколка хърватия бнт
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От красивите брегове на Адриетическо море, през забележителните планински масиви, до сърцето на Загреб.

За 11-та поредна година Хърватия приема едни от най-добрите колездачи в света.

Очакват ги близо хиляда състезателни километра, разделени в 6 етапа с непредвидим развой.

Кой ще наследи на трона двукратния шампион Брендън Макнълти?

Гледайте колездачната обиколка на Хърватия от 22 до 27 септември, всеки ден от 15:00 часа само по БНТ 3!

На 24 септември състезанието ще бъде излъчено само на сайта ни!

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