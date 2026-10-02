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Шарл Льоклер бе най-бърз във втората тренировка от Формула 1 в Малайзия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Шарл Льоклер бе най-бърз във втората тренировка от Формула 1 в Малайзия
Снимка: БТА
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Шарл Льоклер от Ферари направи най-добра обиколка във втората свободна тренировка от Формула 1 за Гран при на Бахрейн, което се провежда в Малайзия заради сложната геополитическа обстановка в Близкия изток. Ред Бул продължи с възхода си с второ и четвърто място, а лидерите в класирането от Мерцедес останаха в подножието на топ 10.

Днешните тренировки не дадоха много отговори откъм скорост, тъй като отборите тестваха най-вече деградацията на гумите в Сепанг, и освен това всички на решетката запазиха тези с твърда смес за уикенда.

Най-добрите времена бяха записани рано в тренировката, тъй като отборите очакваха така и не дошлия дъжд. Най-бърз днес бе Шарл Льоклер с 1:37.528 минути, а втори с 0.099 пасив се нареди Исак Хаджар, който през миналия уикенд в Баку постигна втория си подиум за Ред Бул.

Ландо Норис бе трети за Макларън с пасив от 0.137 секунди, а Макс Верстапен изостана с още една десета за четвъртото място. Зад него остана Люис Хамилтън с второто Ферари, а Оскар Пиастри с Макларън завърши на шесто място.

Победителят от Баку Джордж Ръсел и неговият съотборник в Мерцедес Кими Антонели се класираха на седмо и осмо място с половин секунда изоставане, като и двамата допуснаха много грешки, излизайки от завоите в решаващи моменти. Двамата влизат в състезателния уикенд с 302 точки за Антонели и 236 за Ръсел.

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#Формула 1 сезон 2026 #Шарл Льоклер

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