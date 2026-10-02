Макс Верстапен бе най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Бахрейн

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка за Формула 1 в Гран при на Бахрейн, което се провежда на пистата в Сепанг, Малайзия. Пилотът на Ред Бул записа рекордно време за 1:37.520 минути, изпреварвайки Джордж Ръсел от Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.

Първата сесия премина на сух асфалт и без инциденти, а Мерцедес видя точно това, от което се опасяваше най-много – деградацията на гумите, което не позволи на Ръсел и Андреа Кими Антонели да бъдат толкова бързи, колкото в предишни състезания.

Първи с впечатляващо време бе Хаджар, който в средата на сесията направи една обиколка на 5.543-километровото трасе в рамките на 1:38.303 минути. Скоро след това той бе изместен от Ръсел с четири десети от секундата, но Ферстапен светкавично подобри времето на победителя от Баку и завърши на първо място в тренировката с 1:37.520 минути.

Шарл Льоклер зае четвъртото място за Ферари и лидерът в класирането при пилотите Кими Антонели бе пети за Мерцедес, а Люис Хамилтън зае шеста позиция за Скудерията. Оскар Пиастри и Ландо Норис останаха извън топ 10 за шампионите при конструкторите Макларън, но те бяха много бързи в състезателните симулации, така че първата тренировка не бе съвсем показателна за тях.