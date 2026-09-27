БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джордж Ръсел: Никога не съм губил вяра в себе си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази
Джордж Ръсел: Никога не съм губил вяра в себе си
Снимка: БТА
Слушай новината

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел е уверен, че може да се бори за победата във всяко следващо състезание през сезона във Формула 1, след като демонстрира впечатляващо завръщане към върховата си форма с победа в Гран при на Азербайджан в събота.

Британецът сам определи уикенда като „най-доминиращият в кариерата ми“, постигайки пълен успех в Баку - старт от полпозишън, лидерство във всяка обиколка, най-бърза обиколка и крайна победа.

„Никога не съм губил вяра в себе си“, заяви Ръсел, който успя да удържи атакуващия Макс Ферстапен през голяма част от финалната фаза на състезанието.

Джордж Ръсел каза още, че усилията, положени за адаптиране на стила му към актуалните изисквания по време на лятната пауза, са били ключови за връщането на формата му.

„Дори в трудните моменти знаех, че има причина да изоставам в темпото. Изминаха четири състезания след паузата, а в три от тях стартирах от първа редица и записах три подиума. Чувствам, че сега мога да се конкурирам за победата всяка седмица“, коментира британският пилот, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Ръсел добави, че е концентриран върху спечелването на всеки старт и не мисли за титлата:

„Ако сезонът започваше днес или след лятната пауза, чувствам, че щях да мога да се боря за титлата. Сега обаче имам голям пасив, така че не преследвам това. Стремя се да печеля всяко състезание, а каквото стане - това е.“

Свързани статии:

Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан
Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан
Пилотът на Мерцедес потегли от първа позиция и не изпусна...
Чете се за: 03:40 мин.
#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
4
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС
6
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Формула 1

Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан
Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан
Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
Чете се за: 02:50 мин.
Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1 Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1
Чете се за: 01:07 мин.
Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку
Чете се за: 02:10 мин.
Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку
Чете се за: 01:27 мин.
Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година
Чете се за: 05:12 мин.

Водещи новини

Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ