Джордж Ръсел: Никога не съм губил вяра в себе си

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел е уверен, че може да се бори за победата във всяко следващо състезание през сезона във Формула 1, след като демонстрира впечатляващо завръщане към върховата си форма с победа в Гран при на Азербайджан в събота.

Британецът сам определи уикенда като „най-доминиращият в кариерата ми“, постигайки пълен успех в Баку - старт от полпозишън, лидерство във всяка обиколка, най-бърза обиколка и крайна победа.

„Никога не съм губил вяра в себе си“, заяви Ръсел, който успя да удържи атакуващия Макс Ферстапен през голяма част от финалната фаза на състезанието.

Джордж Ръсел каза още, че усилията, положени за адаптиране на стила му към актуалните изисквания по време на лятната пауза, са били ключови за връщането на формата му.

„Дори в трудните моменти знаех, че има причина да изоставам в темпото. Изминаха четири състезания след паузата, а в три от тях стартирах от първа редица и записах три подиума. Чувствам, че сега мога да се конкурирам за победата всяка седмица“, коментира британският пилот, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Ръсел добави, че е концентриран върху спечелването на всеки старт и не мисли за титлата:

„Ако сезонът започваше днес или след лятната пауза, чувствам, че щях да мога да се боря за титлата. Сега обаче имам голям пасив, така че не преследвам това. Стремя се да печеля всяко състезание, а каквото стане - това е.“