МВР: Всички участници в сблъсъка в Банско са установени, материалите са в прокуратурата

Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите правомощия, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около словесния сблъсък между чуждестранна и българска група в Банско. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов след среща с представители на еврейската общност в България.

Николов ги е запознал с хронологията на случая от 2 август и с действията на полицията.

„Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. Органите на реда са реагирали незабавно след подаването на сигнала за възникнало напрежение, което е било преустановено“, посочи главният секретар на МВР.

Допълни, че при разрешение от прокуратурата заинтересованите страни могат да бъдат запознати и с материалите по проверката. Николов увери още, че всички факти ще бъдат изяснени.

Главният секретар подчерта, че българската държава винаги е осъждала проявите на антисемитизъм, а МВР е предприемало действия в рамките на своите компетенции при подобни случаи.

Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество. Двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.