Конституционният съд ще разгледа по същество оспорването на Бюджет 2026

На свое заседание на 06.08.2026 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Обединени за общо разглеждане са още две дела, свързани с двете искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет.

Докладчик по трите дела, по които ще има общо произнасяне под номера на конституционно дело №15/2026 г., е съдия Соня Янкулова.