За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния

Властите в Каталуния предупредиха населението за настъпването на "средиземноморски мини-ураган". До жителите на провинциите Барселона, Тарагона и Жирона бяха изпратени съобщения с призив да не предприемат пътувания.

Правителството издаде предупреждение, ограничаващо придвижването от 20.00 часа тази вечер до 15.00 часа в неделя в крайбрежните райони на трите провинции, както и в областите Узона и Мианес.

През този период ще бъдат преустановени дейностите в природни зони, градски паркове и градини, както и спортните, културните и развлекателните събития.

Пикът на валежите се очаква около полунощ, като са възможни проливни дъждове – с натрупване на над 40 литра на квадратен метър само за 30 минути и общо количество, надхвърлящо 200 литра за период от шест часа.

През последното денонощие пожарникарите в Каталуния са се отзовали на повече от 300 сигнала, свързани с последици от валежите. В същото време спешните медици са оказали помощ на 39 души, като 11 от тях са настанени в болница.