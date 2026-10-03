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За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:15 мин.
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ураганът милтън нанесе щети милиарди
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Властите в Каталуния предупредиха населението за настъпването на "средиземноморски мини-ураган". До жителите на провинциите Барселона, Тарагона и Жирона бяха изпратени съобщения с призив да не предприемат пътувания.

Правителството издаде предупреждение, ограничаващо придвижването от 20.00 часа тази вечер до 15.00 часа в неделя в крайбрежните райони на трите провинции, както и в областите Узона и Мианес.

През този период ще бъдат преустановени дейностите в природни зони, градски паркове и градини, както и спортните, културните и развлекателните събития.

Пикът на валежите се очаква около полунощ, като са възможни проливни дъждове – с натрупване на над 40 литра на квадратен метър само за 30 минути и общо количество, надхвърлящо 200 литра за период от шест часа.

През последното денонощие пожарникарите в Каталуния са се отзовали на повече от 300 сигнала, свързани с последици от валежите. В същото време спешните медици са оказали помощ на 39 души, като 11 от тях са настанени в болница.

#мини ураган #предупреждение #Каталуния

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