По-разделена от всякога Германия отбелязва обединението на ГДР и ФРГ

Днес Германия отбелязва обединението на бившите ФРГ и ГДР.

Страната обаче вероятно остава по-разделена от всякога.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер предупреди в официалното си обръщение към нацията за растящата опасност за демокрацията от крайнодясното.

Държавният глава не назова конкретни партии, но направи препратки към скорошните местни избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където "Алтернатива за Германия" стана първа политическа сила.

Щайнмайер предупреди и, че Германия може да се превърне отново във Ваймарската република – период непосредствено преди Втората световна война, в който екстремистки политически движения се борят за властта – включително на улиците, чрез паравоенни формирования.

Снимки: БТА

Във всички провинции бяха проведени различни събития по повод Обединението.