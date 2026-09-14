БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 03:57 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Сините камъни“ с две титли при жените, Бургас 64 направи требъл при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Сливенските шахматистки триумфираха в класическия шахмат и блица и добавиха сребро в ускорения, докато бургазлии спечелиха и трите държавни отборни титли

"Сините камъни“ с две титли при жените, Бургас 64 направи требъл при мъжете
Снимка: ШК "Сините камъни"
Слушай новината

Шахматен клуб "Сините камъни“ записа силно представяне на Държавните отборни първенства по класически, ускорен и блиц шахмат за мъже и жени, които се проведоха от 6 до 13 септември в Приморско.

Женският състав на сливенския клуб, в който участваха Александра Пехливанова, Ния Малчева, Василена Очкова и Мария Очкова, завоюва два златни и един сребърен медал.

"Сините камъни“ станаха шампиони на България в класическия шахмат и в блица, а в надпреварата по ускорен шахмат завършиха на второто място. Там титлата беше спечелена от Локомотив Пловдив.

Така състезателките на сливенския клуб продължиха успешното си представяне на национално ниво, след като спечелиха титла и през миналата година.

"Двата златни и сребърният медал са резултат от години тренировки, постоянство и любов към шахмата“, заявиха от ШК „Сините камъни“ след края на първенствата.

Клубът е създаден през 2018 година и вече има редица успехи. Един от последните дойде в края на август, когато Ния Малчева стана шампионка на първенството на Европейския съюз в Рожнов, Чехия, и заслужи званието жена ФИДЕ майстор (WFM).

Пълна доминация при мъжете постигна Бургас 64. Съставът в лицето на Васил Спасов, Мартин Петров, Борис Чаталбашев и Никола Кънов завоюва и трите национални титли – в класическия, ускорения и блиц шахмата.

По този начин Бургас 64 приключи първенствата с пълен комплект отборни титли при мъжете, докато „Сините камъни“ се отличи като един от най-успешните женски състави с два златни и един сребърен медал.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Държавно отборно първенство по шахмат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Още

Енчо Керязов към първокурсниците в НСА: Някои от вас ще променят човешки съдби
Енчо Керязов към първокурсниците в НСА: Някои от вас ще променят човешки съдби
Веселин Топалов преодоля Гари Каспаров и спечели Мача на легендите в Сейнт Луис Веселин Топалов преодоля Гари Каспаров и спечели Мача на легендите в Сейнт Луис
Чете се за: 02:22 мин.
Оливер Солберг №1 на Рали Чили Оливер Солберг №1 на Рали Чили
Чете се за: 01:37 мин.
Първи успех за Енрик Мас в Обиколката на Испания Първи успех за Енрик Мас в Обиколката на Испания
Чете се за: 01:57 мин.
Спортни новини 13.09.2026 г., 12:50 ч. Спортни новини 13.09.2026 г., 12:50 ч.
Драматичен финал при мъжете и японска доминация при дамите за финал на "Асарел България Оупън" Драматичен финал при мъжете и японска доминация при дамите за финал на "Асарел България Оупън"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ституацията очевидно е опасна, има подценяване Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ституацията очевидно е опасна, има подценяване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена от изкуствения интелект (СНИМКИ) Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена от изкуствения интелект (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическата криза в Косово: Албин Курти е преизбран за премиер
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ