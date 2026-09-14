"Сините камъни“ с две титли при жените, Бургас 64 направи требъл при мъжете

Шахматен клуб "Сините камъни“ записа силно представяне на Държавните отборни първенства по класически, ускорен и блиц шахмат за мъже и жени, които се проведоха от 6 до 13 септември в Приморско.

Женският състав на сливенския клуб, в който участваха Александра Пехливанова, Ния Малчева, Василена Очкова и Мария Очкова, завоюва два златни и един сребърен медал.

"Сините камъни“ станаха шампиони на България в класическия шахмат и в блица, а в надпреварата по ускорен шахмат завършиха на второто място. Там титлата беше спечелена от Локомотив Пловдив.

Така състезателките на сливенския клуб продължиха успешното си представяне на национално ниво, след като спечелиха титла и през миналата година.

"Двата златни и сребърният медал са резултат от години тренировки, постоянство и любов към шахмата“, заявиха от ШК „Сините камъни“ след края на първенствата.

Клубът е създаден през 2018 година и вече има редица успехи. Един от последните дойде в края на август, когато Ния Малчева стана шампионка на първенството на Европейския съюз в Рожнов, Чехия, и заслужи званието жена ФИДЕ майстор (WFM).

Пълна доминация при мъжете постигна Бургас 64. Съставът в лицето на Васил Спасов, Мартин Петров, Борис Чаталбашев и Никола Кънов завоюва и трите национални титли – в класическия, ускорения и блиц шахмата.

По този начин Бургас 64 приключи първенствата с пълен комплект отборни титли при мъжете, докато „Сините камъни“ се отличи като един от най-успешните женски състави с два златни и един сребърен медал.