Два български отбора стъпиха на подиума във финалите на Световната купа в Будапеща

България завоюва два бронзови медала във финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в Будапеща. Националните отбори при жените и девойките намериха място сред най-добрите три в своите категории в унгарската столица.

Женският състав на България завърши с общ резултат от 54.800 точки и подели третата позиция с финландския Минетит, който получи същата оценка.

България беше представена от Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова.

Победител при жените стана руският Експресия с 56.700 точки. Второто място също беше за представител на Русия – Мадона събра 55.500 точки и завърши пред българския и финландския състав.

Успех за страната ни имаше и при девойките. Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова заслужиха бронзовите отличия с общ сбор от 53.750 точки от двете си изпълнения.

Битката за медалите при девойките беше изключително оспорвана, като българките останаха само на две десети от второто място. Среброто спечели Минетит Junior от Финландия с 53.950 точки.

Титлата отиде при Мадона Junior. Руският състав завърши надпреварата с 55.800 точки и оглави крайното класиране.

Така България приключи финалите на Световната купа в Будапеща с две места на почетната стълбичка – по едно бронзово отличие при жените и девойките.







