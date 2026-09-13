Близо 100 млади таланти мерят сили на лятното Държавно първенство по ски бягане

Лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски започна в Абланица, Велинград. Организираният от Българската федерация по ски шампионат събра 96 състезатели от цялата страна във възрастовите групи до 12, 14 и 16 години.

В първия състезателен ден участниците премериха сили в масовите стартове с изкачване в класически стил, като бяха определени шампионите в шест категории.

При момичетата до 12 години Виктория Тодорова от Узана 2007 спечели надпреварата на два километра. При момчетата в същата възрастова група най-бърз беше Емил Каранов от Паничище 2009.

В категорията до 14 години дистанцията беше три километра. При момичетата титлата заслужи Спасимира Шошова от Ел Тепе, докато при момчетата първото място зае Илиян Чолаков от Рилски скиор.

Най-големите участници се състезаваха на четири километра. Христина Димчева от Тритон Екстрийм триумфира при девойките до 16 години, а Петър Белокапов от Александъл Логистик беше най-бърз при момчетата.

Лятното Държавно първенство във Велинград продължава и днес с нови стартове от програмата на шампионата.