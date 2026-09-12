Борислава Иванова завърши на осмо място на световното първенство по спортна аеробика

Българската състезателка Борислава Иванова се класира на осмо място на финала в категория индивидуално жени на световното първенство по спортна аеробика в Памплона, Испания.

Иванова получи за изпълнението си оценка 19.350 точки (8.900 артистичност, 7.150 изпълнение, 3.300 трудност).

Световна шампионка стана рускинята Анастасия Дмитриева с 20.550 точки.

По-рано днес България спечели квота в категория групи за Европейските игри по спортна аеробика през 2027 година в Истанбул, Турция.

Утре световното първенство в Памплона завършва с още четири финала, които обаче са без българско участие.